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Как выбрать мед

Москва, 18.10.2020
Главные критерии при выборе меда – запах и вкус. Именно по ним можно судить о качестве этого продукта. Хороший мед имеет приятный и душистый аромат. Если мед совсем не пахнет или имеет ярко выраженный вкус карамели, то это свидетельствует о его фальсификации.
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Ориентироваться на цвет не следует. Исходя из особенностей происхождения меда, он может иметь самый разный цвет – от темно-янтарного до практически совершенно белого. Бывает и бесцветный мед, к примеру, липовый.

По словам знатоков, мед высокого качества тягуч, в то время как фальсифицированный продукт является жидким.

Стоит ли покупать мутный и кристаллизованный мед?

Мутность свежеоткачанного меда определяется объемом перги, попавшей из запечатанных сотов вместе с ним. Перга представляет собой пыльцу, собираемую пчелами с цветов и запечатываемую ими в сотах, чтобы в дальнейшем кормить свой расплод.

Если мед частично или полностью кристаллизован, то в этом нет ничего плохого. Жидкое состояние свежего меда сохраняется непродолжительное время: обычно несколько дней, реже – несколько недель. Затем сахара, составляющие этот продукт на 75-80%, кристаллизируются. И это говорит не о порче, а напротив – о высоком качестве.

Если же в зимнее время продается жидкий мед, то это является признаком подделки. Натуральный продукт нередко разбавляют сиропами или нагревают, в результате чего он лишается своих полезных свойств.

Государственные стандарты на мед

Добросовестные крупные производители меда обеспечивают его соответствие двум государственным стандартам: общему ГОСТу (19792-2017) и отдельному ГОСТу (31766-2012) на монофлорные меды. Продукт, полученный из нектара в основном одного растения, ценится в России особенно высоко, поэтому он стоит дорого. Частные мелкие пасеки, как правило, не соблюдают ГОСТы.

Многие крупные производители используют собственные технические условия, составленные на базе ГОСТов, но с определенными допущениями. Практика свидетельствует о том, что далеко не во всех случаях данные допущения ухудшают качество меда – бывает и наоборот. При выборе этого продукта необходимо убедиться в наличии допуска к продаже в странах Таможенного союза на его товарной упаковке. Для этого нужно найти на ней знак ЕАС («Евразийское соответствие»). Данным знаком в Российской Федерации маркируются все пищевые продукты, которые соответствуют установленным нормам безопасности.

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