На войну в Карабахе отведено немного времени

Минувшие выходные имеют основания войти в историю Армении как скорбные даты, а для Азербайджана, напротив, стать будущим военным праздником. На карабахских фронтах явно наметился перелом.

Азербайджанцы наступают, армяне отступают и не очень понятно, смогут ли переломить ситуацию. Впрочем, сейчас исход Карабахской войны определяется не столько на поле боя, сколько в высоких кабинетах вдалеке от Закавказья.

Заявления азербайджанских официальных лиц за последние несколько были выдержаны в торжественно-победных тонах. «Город Физули освобожден от оккупации, Физули – наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю», — сказал 17 октября в своем обращении к нации Ильхам Алиев. Уже в воскресенье он же рапортовал о взятии Худаферинского моста – памятника средневековой архитектуры и одного из символов победы армян в Первую Карабахскую войну. Тогда установление армянского контроля над ним наглядно продемонстрировало, что войска Нагорно-Карабахской республики вышли к границе с Ираном.

Обе стороны в этой войне уже не раз выдавали желаемые успехи за действительные. Но сейчас преимущество Азербайджана налицо. Его войска методично продвигаются по полевому Карабаху. Это та территория, которую армяне называют Поясом безопасности, а азербайджанцы – оккупированными районами, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области.

Никол Пашинян неоднократно намекал, что таким образом азербайджанские войска загоняют себя в ловушку: при контрударе отрезать их от основных сил вполне возможно. Но, похоже, этот риск в Баку, а, вернее, в Анкаре, учитывают, полагаясь на свое преимущество в воздухе – в вертолетах, самолетах и особенно в беспилотниках. Должно быть, в Ереване клянут тот день, когда, решив почивать на лаврах победы в первой войне, там не уделили должного внимания развитию средств противовоздушной обороны.

Победную картину для азербайджанцев, правда, изрядно портит то, что пока под их контролем оказываются по большей части города и села, полностью оставленные населением еще в девяностых. А не азербайджанцев впечатляют издержки победного наступления.

В частности, манера официального Баку соглашаться на перемирие, чтобы тут же его нарушить. Так было уже два раза. Последний – в воскресенье утром. Кроме того, впечатляет нежелание Азербайджана отказаться от размена ракетными и артиллерийскими ударами по жилым кварталам армянских и азербайджанских городов. Вслед за очередным обстрелом столицы НКР Степанакерта следует такой же жестокий и бессмысленный, с военной точки зрения, обстрел азербайджанской Гянджи. Армяне, как слабейшая сторона, наверное, согласились бы все это прекратить. Но азербайджанское руководство, видимо, считает, что благоприятная телевизионная «картинка» важнее жизней своих соотечественников или руководствуется принципом «война все спишет».

А армянское руководство сосредоточило свое внимание на том направлении, откуда может прийти спасение – политическом. Пашинян усиленно, но безуспешно добивается, чтобы ООН, Франция, США и особенно Россия отошли от позиции стороннего наблюдателя, призывающего участников конфликта помириться и жить дружно, и надавили на Турцию. В этом ему помогает не кто-нибудь, а Реджеп Тайип Эрдоган.

Он обвинил сопредседателей Минской группы, то есть ту же Францию, США и Россию, уполномоченных ООН быть посредниками в карабахском мирном урегулировании, в прямой поддержке Армении, выразившейся в поставках туда оружия. Создается впечатление, что Эрдоган сознательно повышает ставки. Чем выше градус противостояния, чем больше стран в него косвенно вовлекаются, тем выше шансы, что все закончится переговорами с участием Турции, которая, таким образом, становится легитимным участником местной «большой игры». Так было в Ливии, так было в Сирии.

Возможно, Эрдоган надеется, что так будет и в Карабахе. Алиев тогда станет кем-то вроде ливийского лидера Фаиза Сараджа, находящегося под плотным покровительством Турции. Но чем выше ставки, тем выше и риски. Ближайшая неделя покажет, насколько ведущие мировые игроки согласны с повторением на Кавказе североафриканского сценария.

В любом случае, на войну в Карабахе отведено немного времени. В ноябре выпадет снег, а зима — не самое лучшее время для боев в горах. И в том же месяце в США состоятся президентские выборы. Их победитель — настроенный, скорее, не ссориться с Турцией Дональд Трамп или ставленник более восприимчивых к позиции Армении демократов Джо Байден – сможет позволить себе внешнеполитические действия, может быть, и в Закавказье тоже. И тогда всем до этого региона вдруг резко станет дело.