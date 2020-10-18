Новое перемирие между Арменией и Азербайджаном сорвано

Армения обвинила Азербайджан в нарушение перемирия, которое должно было начаться 18 октября. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о наступлении азербайджанской армии на юге Нагорного Карабаха.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери. На южном направлении подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили четыре атакующих танка противника. На южном направлении противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийские средства», , – написала Шушан Степанян в своем Facebook.

По сообщениям министерства обороны Азербайджана, армянские военные обстреливали из минометов и артиллерийских снарядов окрестности города Джебраил, а также села, расположенные вдоль реки Араз.

«Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования», — заявили в минобороны Азербайджана.

Вчера, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, начиная с 00:00 часов воскресенья.

10 ноября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашения.