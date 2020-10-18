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США угрожают санкциями всем странам мира из-за Ирана

Москва, 18.10.2020

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введет санкций против тех стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

«19 сентября фактически все санкции ООН против Ирана были восстановлены, включая продление эмбарго на поставки оружия в Иран. США готовы применить свои полномочия для введения санкций против любого лица или организации, которые вносят материальный вклад в снабжение, продажу или передачу конвенциональных вооружений в Иран и из него, так же как и против тех, кто оказывает техническое обучение, финансовую поддержку или услуги, и прочую помощь, связанную с вооружением», – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

Согласно решению ООН запрет на импорт Ираном вооружений истек 18 октября 2020 года.

Ранее США объявили о возобновлении санкций ООН против Ирана и возможном введении санкций в отношении стран, которые ослушаются США. Пакет санкций, о которых говорят в Вашингтоне, был приостановлен резолюцией Совбеза ООН 2231 в 2015 году – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тогда Тегеран взял на себя обязательства по прекращению работ над созданием ядерного оружия, а взамен получил ослабление международных санкций. Что касается их возможного возобновления, то резолюция 2231 четко описывает этот порядок: «предусмотрено, что в течение 30 дней после получения от любого государства-участника СВПД уведомления о вопросе, который, по мнению этого государства-участника СВПД, представляет собой вопрос о существенном неисполнении обязательств по СВПД, Совет Безопасности ставит на голосование проект резолюции о продолжении режима прекращения действия положений принятых ранее резолюций Совета Безопасности». США вышли из ядерной сделки с Ираном вышли в мае 2018 года и не имеют права поставить этот вопрос на голосование в Совбезе ООН.

Россия, ЕС и Китай заявили о неправомерности американских требований о восстановлении санкций в отношении Ирана.

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