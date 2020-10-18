В Минске очередное противостояние силовиков и оппозиции

В столице Белоруссии начался очередной марш протеста оппозиции. Белорусские власти пытались не допустить проведения очередной акции протеста – в Минске отключен интернет, блокирована работа общественного транспорта в центре города и перекрыты несколько улиц, а в нескольких местах города натянута колючая проволока.

К площади Независимости, на которой расположено здание правительства, и к Дворцу Независимости, в котором располагается администрация президента Белоруссии, стянуто большое количество спецтехники силовиков.

Белорусское издание TUT.BY сообщает о задержаниях людей, которые пешком двигаются в центр Минска. При этом силовики не предпринимают попыток разогнать колонну оппозиции – в шествии участвуют десятки тысяч человек и протестующие продолжают прибывать.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.