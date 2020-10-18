Вторая мировая волна

Ежедневные утренние сводки Роспотребнадзора о количестве зараженных и умерших от коронавируса вызывают неподдельную тревогу. Их ждут, как ждали сводок Совинформбюро в самые тяжелые моменты Великой Отечественной: удалось ли удержать город или снова отступаем под натиском превосходящих сил врага? Если в европейских странах, где летальность в ходе первой волны была очень высока, сегодня она на порядок ниже, то в России показатели смертности выше, чем весной–летом – пишет журнал «Эксперт» в редакционной статье.

Подробнее о готовности российской системы здравоохранения ко второй волне заболеваемости COVID-19 читайте в материале «Маски-шоу с нами надолго». По данным Минздрава, в сентябре в стране насчитывалось лишь 126 тыс. коек, которые были заполнены на 90%. По свидетельству врачей, в некоторых регионах заполняемость еще выше. Например, главный врач хабаровской ГКБ № 10 Александр Калашников заявил, что пациентов приходится госпитализировать на койки и кушетки в коридорах, поскольку инфекционный госпиталь при больнице переполнен. Власти Севастополя сообщают об отсутствии свободных мест в городских больницах вообще. Основная причина в том, что многие вернули пустовавшие летом инфекционные койки под необходимое лечение плановых больных, а снова их быстро не развернуть.

В материале «Оптом дешевле: как мэрия столицы собирает персональные данные» рассматриваются ограничительные меры в столице с точки зрения соблюдения закона. «Такое ощущение, что правительство Москвы оторвалось от реальности и не видит персональных данных там, где они есть, полностью игнорируя требования действующего законодательства. Потому что Трудовой кодекс и Закон о персональных данных не позволяют собирать излишний объем информации о работнике и тем более передавать ее третьим лицам без понимания законной цели — то есть того, для чего передача таких данных в принципе необходима», — считает Саркис Дарбинян, сооснователь проекта «Роскомсвобода».

А так же интервью журналу «Эксперт» советника директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николаем Шестопаловым