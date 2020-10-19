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Актер Михаил Ефремов примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему делу

Москва, 19.10.2020
  • Актер Михаил Ефремов примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему делу

ТАСС

Актер Михаил Ефремов, как ожидается, лично примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Как ожидается, актера доставят в Мосгорсуд 20 октября, где пройдет заседание.

«Заседание состоится 20 октября в Мосгорсуде. Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании», - рассказала представитель суда. Она добавила, что в зал будет допущено около 45 журналистов, которые смогут пройти на заседание по аккредитации.

Напомним, 8 сентября актер Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. В настоящее время актер содержится в московском СИЗО-5. Ожидается, что 20 октября будет рассмотрена жалоба самого Ефремова и его адвокатов на приговор.

8 июня Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с фургоном «Лада» за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина скончался в больнице им. Склифосовского. Ефремов сначала вину признал, однако, после заявил, что ничего не помнит и, возможно, за рулем находился не он сам.

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