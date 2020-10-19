Акции дня: «Транснефть» упала после закрытия реестра

Котировки компании «Транснефть» пошли вниз после дивидендной отсечки и закрытия реестра акционеров. «Префы» компании просели на -6,33% до 135 500 рублей за акцию

В понедельник совет директоров «Транснефти» изберет председателя, а также рассмотрит вопросы бизнеса за 2020-2021 годы. Снижение акций компании не стоит считать «фундаментально обоснованным», отметил эксперт ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Позитивными факторами для котировок компании является сохранение позитивной тенденции в ценах на нефть.