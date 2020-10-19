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Акции дня: «Транснефть» упала после закрытия реестра

Москва, 19.10.2020
#Рынок акций
#Фондовый рынок

Котировки компании «Транснефть» пошли вниз после дивидендной отсечки и закрытия реестра акционеров. «Префы» компании просели на -6,33% до 135 500 рублей за акцию
 
В понедельник совет директоров «Транснефти» изберет председателя, а также рассмотрит вопросы бизнеса за 2020-2021 годы. Снижение акций компании не стоит считать «фундаментально обоснованным», отметил эксперт ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Позитивными факторами для котировок компании является сохранение позитивной тенденции в ценах на нефть.
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии снизился на -0,27% до 2792,1 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,33% до 1136,51 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:49 мск составила 42,97 долларов за баррель (+0,09%). Российская валюта укреплялась – 77,55 рублей за доллар.

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