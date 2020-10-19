Журнал «Эксперт» подготовил спецдоклад «Эксперт-400» – рейтинг крупнейших компаний страны.

«Он показывает, что старые локомотивы экономики — экспортно ориентированные сырьевики — стагнируют на фоне шока цен на ресурсы. Их теснят компании из отраслей более высоких переделов», – говорится в статье ««Эксперт-400»: Россия слезла с нефтегазовой иглы. Что взамен?».

Не смотря на пандемию коронавируса и вызванные ею экономические проблемы Московская биржа растет. Оборот на рынке акций Мосбиржи в 2019 году вырос на 15% — с 10,8 до 12,4 трлн рублей, а совокупная капитализация крупнейших компаний, входящих в индекс Мосбиржи, достигла к концу года 38,5 трлн рублей. Число розничных игроков на Московской бирже в 2019 году почти удвоилось, увеличившись с 2,0 до 3,9 млн уникальных клиентов. В 2020 году приток остается серьезным, но темпы его начинают замедляться: так, за первые полгода 2020-го на рынок пришло более 2 млн новых инвесторов. Подробнее в материале «Биржа по-прежнему сырьевая».