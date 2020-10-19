Европе грозит двойная рецессия

Европейская экономика скатывается к двойной рецессии (когда за краткосрочным восстановлением наступает новый спад экономики - прим. ред.), предупреждают Financial Times (FT). Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Нидерланды объявили на прошлой неделе о новых мерах по сдерживанию второй волны коронавирусной пандемии. На этой неделе, по мнению экономистов, число стран, намеренных решительно бороться с Covid-19, увеличится. Бельгия, к примеру, объявила в воскресенье о закрытии всех баров и ресторанов на четыре недели, а Швейцария ужесточила требования к режиму ношения защитных масок. В Париже и ряде других французских городов с субботы действует комендантский час.

Эти и другие меры являются следствием резкого роста числа заражений в европейских странах.

«Трудно поверить в ту быстроту, с какой ударила вторая волна пандемии,- поражается старший экономист Allianz Катарина Утермоль.- Мы наблюдаем в ряде стран в четвертом квартале спад экономики. Вероятность новой рецессии очень и очень высока».

Ожидается, что данные по третьему кварталу, которые будут опубликованы в конце октября, покажут рекордный рост ВВП в странах еврозоны. Однако с каждым днем все больше экономистов прогнозируют, что в четвертом квартале в экономике будет спад.

Многочисленные прогнозы сползания еврозоновской экономики обратно в рецессию, пусть и менее глубокую, чем та, что была весной этого года, являются плохими новостями для Европейского центробанка (ЕЦБ), который в сентябре предсказал более чем 3-процентный рост экономики в четвертом квартале. Плохие новости наверняка отрицательно повлияют на прогноз ЕЦБ о том, что экономика еврозоны вернется к допандемическому уровню в 2022 году.

«Во многих странах сейчас вторая волна инфекций,- заявил на прошлой неделе глава голландского центробанка и член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот.- Это значит, что восстановление отдаляется и будет менее быстрым, чем мы надеялись. Одновременно с этим ухудшаются последствия пандемии для экономики».

Большинство аналитиков считают, что ЕЦБ отреагирует на ослабление экономики, недавно вошедшей в дефляцию, добавлением в декабре в программу закупки гособлигаций стран-членов еврозоны дополнительного полутриллиона евро.

Вывод о дальнейшем ослаблении монетарной политики следует и из слов главы Национального банка Австрии Роберта Хольцмана: «Более глубокие и жесткие меры вероятно потребуют в краткосрочной перспективе новых монетарных и фискальных корректировок».

Напомним, что европейские политики еще окончательно не определились с 750-миллиардным фондом восстановления и что он начнет работать не ранее, чем через год.

Политики все еще надеются, что удастся избежать жестких карантинов, которые привели во втором квартале к самому глубокому в послевоенной истории Старого Света спаду экономики.

«Политики хорошо усвоили уроки первой волны,- уверен старший экономист Commerzbank Йорг Крамер.- Мы не ожидаем второго локдауна, потому что его последствия для экономики будут огромными».

Однако с учетом того, что во многих странах на континенте ежедневное число заражений уже превышает уровни в марте и апреле и количество свободных мест в больницах стремительно уменьшается, выбор у европейских правительств может оказаться невелик. Опасность в том, что даже без полномасштабных локдаунов сам факт резкого роста числа заражений, по мнению экономистов, заставит все больше людей оставаться дома и меньше тратить денег, как это происходило во время первой волны пандемии.

Посещаемость кафе, ресторанов, магазинов и торгово-развлекательных центров после роста в течение нескольких последних месяцев в начале октября во многих европейских городах, включая Париж, Лондон, Амстердам, Берлин и Мадрид, вновь начала снижаться.

Неприятности, полагают FT, ждут такие страны, как Франция, Испания и Португалия, в экономиках которых важную роль играет сектор оказания услуг, особенно, туризм и досуг, которому, в свою очередь, необходима высокая социальная активность населения.

Не удивительно, что экономисты Allianz на прошлой неделе понизили прогнозы для французской и испанской экономик. Согласно последнему прогнозу, вместо роста их ждет в четвертом квартале спад на 1,1 и 1,3% соответственно.

Впрочем, есть и, увы, немногочисленные свидетельства того, что, возможно, не все так плохо. Сентябрьское исследование IHS Markit обнаружило, например, рост активности в производственном секторе, поддержанный ростом мировой торговли, главным образом, за счет экспорта в Китай.

Хочется верить, что не все так плохо и в первой экономике Европы. Заказы немецких заводов и фабрик выросли в августе на 4,5%. Главный экономист ING по еврозоне Карстен Бржески сообщил, что в некоторых производственных компаниях ФРГ надеются на то, что четвертый квартал будет очень хорошим. По мнению Бржески, этот оптимизм дает некоторые основания надеяться на то, что немецкой экономике все же удастся избежать двойной рецессии.