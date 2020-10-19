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Фермеры получат финансовую поддержку при экспорте

Москва, 19.10.2020
Михаил Мишустин внес изменения в постановление о поддержке сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки.
#Несырьевой экспорт
#экспорт
#Экономика
  • Фермеры получат финансовую поддержку при экспорте

Гигантское слово "Фермер", выкошенное в поле в Сараевском районе Рязанской области. Фермер Алексей Щекин решил снять видео для своей группы ВКонтакте "фермер 62", посвященной профессии механизатора сельского хозяйства. За 2,5 часа на участке 70 на 200 метров он выкосил название группы, чтобы его труд было видно из космоса.

Александр Рюмин/ТАСС

Еще больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей продукции, поставляемой за рубеж, говорится в сообщении правительства. Постановление об этом, опубликованное в субботу, председатель правительства Михаил Мишустин подписал 12 октября.

Большая часть экспортируемой сельхозпроизводителями продукции подлежит обязательной сертификации, отмечается в правительственном сообщении. При этом, государство возмещает часть расходов на нее.

«Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников», — указывается в сообщении. Отмечается, что «раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно».

Подписанным документом за №1665 внесены изменения в постановление от 25 декабря 2019 года №1816.

Ранее на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил президенту, что в 2020 году на прямую финансовую помощь аграриям в регионы направлено 100,5 млрд рублей. На сегодня непосредственным получателям пришло 72% средств от этой суммы.

До настоящего момента на возмещение государством расходов на обязательную сертификацию могли претендовать только те аграрии, которые занимаются этим самостоятельно, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. К компенсации принимаются расходы российских экспортеров на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов.

Благодаря же изменению правил игры на субсидии смогут рассчитывать также те, кто использует посредников, подчеркивает аналитик. В силу специфики деятельности и недостаточного срока, прошедшего с момента перестройки российской сельхозотрасли в одного из мировых лидеров, игроки зачастую не всегда обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы преодолеть все бюрократические препоны, поэтому используют посредников. В других случаях это вопрос времени и издержек.

Текущая инициатива также послужит дополнительной рекламой для тех игроков, которые ранее не имели представления о поддержке государством выхода на зарубежные рынки. В настоящее время Российский экспортный центр совместно с Россельхозбанком проводит серии вебинаров в целях повышения уровня экспортной грамотности начинающих компаний.

В условиях снижения цен на энергоносители, для поддержания профицита во внешней торговле и содействия задаче по увеличению доли несырьевого экспорта, ставка на российское сельское хозяйство становится очевидной, и дополнительные шаги государства в этом направлении можно только приветствовать, говорит Михаил Дорофеев. По данным Федеральной таможенной службы за январь-июль этого года, на фоне снижения экспорта в целом на 24,3%, поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 15,1%. Текущая инициатива создаст предпосылки для поддержания этой тенденции.

Вообще, констатирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, таким образом правительство сделало своевременную поправку на реальность, в которой большинство мелких фермеров и средних производителей сельхозпродукции просто не имеют ни достаточного времени, не средств, ни связей, чтобы заниматься поиском зарубежных партнёров. Хотя продукция таких хозяйств может быть очень высокого качества, эти фермы, если и выходят на экспортные поставки, то, разумеется, делают они это через более крупных посредников, а проще говоря, через перекупщиков.

Вот эту недоработку и выправляет новое постановление, чтобы необходимую финансовую помощь напрямую получали те, кто непосредственно и выращивает зерновые, фрукты, овощи, сам занимается животноводством. Именно экспортёрам власти больше помогают по целому ряду причин: отрасль нуждается в валютной выручке и в более сильных стимулах выходить на новые рынки, в то время как спрос со стороны российских покупателей ещё достаточно долгое время будет ограничен нехваткой у населения доходов в кризис.

А кроме того, добавляет Марк Гойхман, экспортный потенциал всегда имеет самый качественный продукт. Репутацию таковых имеет продукция фермерских хозяйств. Аналитик считает, что это в конечном счёте поможет наиболее качественному продукту занять более широкую нишу и на российских прилавках.

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