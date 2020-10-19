Фермеры получат финансовую поддержку при экспорте

Еще больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей продукции, поставляемой за рубеж, говорится в сообщении правительства. Постановление об этом, опубликованное в субботу, председатель правительства Михаил Мишустин подписал 12 октября.

Большая часть экспортируемой сельхозпроизводителями продукции подлежит обязательной сертификации, отмечается в правительственном сообщении. При этом, государство возмещает часть расходов на нее.

«Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников», — указывается в сообщении. Отмечается, что «раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно».

Подписанным документом за №1665 внесены изменения в постановление от 25 декабря 2019 года №1816.

Ранее на заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил президенту, что в 2020 году на прямую финансовую помощь аграриям в регионы направлено 100,5 млрд рублей. На сегодня непосредственным получателям пришло 72% средств от этой суммы.

До настоящего момента на возмещение государством расходов на обязательную сертификацию могли претендовать только те аграрии, которые занимаются этим самостоятельно, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. К компенсации принимаются расходы российских экспортеров на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов.

Благодаря же изменению правил игры на субсидии смогут рассчитывать также те, кто использует посредников, подчеркивает аналитик. В силу специфики деятельности и недостаточного срока, прошедшего с момента перестройки российской сельхозотрасли в одного из мировых лидеров, игроки зачастую не всегда обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы преодолеть все бюрократические препоны, поэтому используют посредников. В других случаях это вопрос времени и издержек.

Текущая инициатива также послужит дополнительной рекламой для тех игроков, которые ранее не имели представления о поддержке государством выхода на зарубежные рынки. В настоящее время Российский экспортный центр совместно с Россельхозбанком проводит серии вебинаров в целях повышения уровня экспортной грамотности начинающих компаний.

В условиях снижения цен на энергоносители, для поддержания профицита во внешней торговле и содействия задаче по увеличению доли несырьевого экспорта, ставка на российское сельское хозяйство становится очевидной, и дополнительные шаги государства в этом направлении можно только приветствовать, говорит Михаил Дорофеев. По данным Федеральной таможенной службы за январь-июль этого года, на фоне снижения экспорта в целом на 24,3%, поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 15,1%. Текущая инициатива создаст предпосылки для поддержания этой тенденции.

Вообще, констатирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, таким образом правительство сделало своевременную поправку на реальность, в которой большинство мелких фермеров и средних производителей сельхозпродукции просто не имеют ни достаточного времени, не средств, ни связей, чтобы заниматься поиском зарубежных партнёров. Хотя продукция таких хозяйств может быть очень высокого качества, эти фермы, если и выходят на экспортные поставки, то, разумеется, делают они это через более крупных посредников, а проще говоря, через перекупщиков.

Вот эту недоработку и выправляет новое постановление, чтобы необходимую финансовую помощь напрямую получали те, кто непосредственно и выращивает зерновые, фрукты, овощи, сам занимается животноводством. Именно экспортёрам власти больше помогают по целому ряду причин: отрасль нуждается в валютной выручке и в более сильных стимулах выходить на новые рынки, в то время как спрос со стороны российских покупателей ещё достаточно долгое время будет ограничен нехваткой у населения доходов в кризис.

А кроме того, добавляет Марк Гойхман, экспортный потенциал всегда имеет самый качественный продукт. Репутацию таковых имеет продукция фермерских хозяйств. Аналитик считает, что это в конечном счёте поможет наиболее качественному продукту занять более широкую нишу и на российских прилавках.