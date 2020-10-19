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Франция начала широкомасштабную операцию против исламистов

Москва, 19.10.2020
  • Франция начала широкомасштабную операцию против исламистов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в понедельник, 29 октября, начаты полицейские операции в отношении десятков представителей исламистского движения – сообщает «Международное французское радио». Глава МВД заявил, что операции направлены не только против лиц, которые не проходят подозреваемыми по делу об убийстве учителя Самюэля Пати.

Решение о рейдах против радикальных исламистов было принято по итогам заседания Совета обороны, в нем приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Жан Кастекс и глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Эмманюэль Макрон в ходе заседания Совета обороны заявил, что «исламисты не должны спать спокойно в нашей стране».

Ранее глава МВД заявил, что намерен потребовать от них в срочном порядке депортировать за пределы страны 231 человека в связи с обвинением в радикализации и поставить вопрос об ужесточении правил предоставления политического убежища.

16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров на улице обезглавил учителя истории и географии местного колледжа Самюэля Пати, который преподавал ученикам уроки о свободе слова, в связи с чем обсуждались карикатуры на пророка Мухаммеда. По сообщению Daily Mail Анзоров после убийства преподавателя распространил фотографии и видео произошедшего в соцсетях, где общаются сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ запрещена в России). Нападавший пытался наброситься с ножом и газовым пистолетом на прибывших на место полицейских и был застрелен стражами порядка. Родившийся в Москве Абдуллах Анзоров в шестилетнем возрасте был перевезен родителями во Францию, где они получили статус политических беженцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал случившееся как исламский теракт. После совершения преступления французские правоохранители задержали девять человек – родственников Абдуллаха Анзорова и местного имама.

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