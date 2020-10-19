Вход/Регистрация Подписка

Голландские рестораторы подали в суд на правительство страны из-за мер против COVID

Москва, 19.10.2020

Около 30 владельцев ресторанов и баров Нидерландов подали на правительство страны в суд из-за мер, предпринятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает портал DutchNews.

Уточняется, что рестораторы требуют отменить решение о закрытии заведений, включенное в пакет мер по борьбе с COVID. 13 октября правительство приняло решение закрыть все бары и рестораны на четыре недели из-за роста числа случаев инфицирования коронавирусом. Исключение составляют заведения общепита, работающие навынос, а также рестораны, обслуживающие отели.  

Данное решение несправедливо по отношению к представителям ресторанного бизнеса, который согласно официальным данным несет ответственность лишь за 1,8% от общего числа инфицирований, говорится в сообщении Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса.

Ожидается, что уже 20 октября окружной суд Гааги вынесет промежуточное решение о возможности не соблюдать правительственное постановление представителям ресторанной индустрии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара перешел к мощному росту
    По мере замедления темпов восстановления глобальной экономики инвесторы все больше стремятся к надежным активам, одним из которых по-прежнему остается американский доллар
  2. Запредельное зло и предел зла
    Искусство способно прикоснуться к тому, о чем больно даже думать. Хорошо ли это? Наверное, необходимо. Чаще — и лучше уж так — оно пугает нас выдуманными страхами, а если вдобавок стремится исцелить надеждой, то в нее хочется верить, как в реальную
  3. Повышены три налога: на самых крупных и на самых малых
    Президент подписал законы, повышающие налоговую нагрузку на бизнес. Изменения коснутся практически всех
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама