Голландские рестораторы подали в суд на правительство страны из-за мер против COVID

Около 30 владельцев ресторанов и баров Нидерландов подали на правительство страны в суд из-за мер, предпринятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает портал DutchNews.

Уточняется, что рестораторы требуют отменить решение о закрытии заведений, включенное в пакет мер по борьбе с COVID. 13 октября правительство приняло решение закрыть все бары и рестораны на четыре недели из-за роста числа случаев инфицирования коронавирусом. Исключение составляют заведения общепита, работающие навынос, а также рестораны, обслуживающие отели.

Данное решение несправедливо по отношению к представителям ресторанного бизнеса, который согласно официальным данным несет ответственность лишь за 1,8% от общего числа инфицирований, говорится в сообщении Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса.

Ожидается, что уже 20 октября окружной суд Гааги вынесет промежуточное решение о возможности не соблюдать правительственное постановление представителям ресторанной индустрии.