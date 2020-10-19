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Китай импортировал рекордные объемы нефти

Москва, 19.10.2020
Рынок нефти стабилизировался и уже примерно полгода живет без серьезных потрясений. Однако эту стабильность во многом обеспечивает Китай, чей спрос на топливо в конце года может серьезно снизиться
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  • Китай импортировал рекордные объемы нефти

В китайских портах выстраивались целые очереди танкеров на разгрузку

Zuma\TASS

Рынок энергоносителей так и не смог пока оправиться от весеннего провала. Коронакризис все еще сказывается, и спрос на нефть остается на достаточно низком уровне. Тем не менее, рынок сумел стабилизироваться, и главным фактором в этом процессе стало не только сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, но и покупки со стороны Китая.

Действительно, последние месяцы КНР сыграла значительную роль в поддержке восстановления мирового спроса на «черное золото», с мая импортируя самые высокие за всю историю объемы, о чем свидетельствуют данные таможенной службы страны.

За последние пять месяцев импорт сырой нефти в Китай не опускался ниже 11 миллионов баррелей в день, а июньские поступления в размере 12,9 миллиона баррелей в сутки и вовсе побили майский рекорд более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Эти же данные по-прежнему указывают на значительное увеличение импорта, поскольку порты продолжают обрабатывать грузы, которые в течение нескольких недель могли находиться в ожидании своей очереди.

Тем не менее, в остальной части Азии спрос на нефть пока не показывает уверенного восстановления, кроме того, важной проблемой остается низкая маржа переработчиков. Поэтому у аналитиков и экспертов возникает один важный вопрос — как долго Поднебесная сможет в одиночку поддерживать весь мировой спрос на углеводороды? К тому же, не стоит забывать, что пресловутая вторая волна коронавируса захлестнула почти все развитые страны, и это негативно сказывается на восстановлении экономики.

Проблема еще и в том, что небывалый спрос со стороны КНР был во многом обусловлен активностью нефтеперерабатывающих предприятий в апреле и мае, когда цены на нефть опускались до минимума за 15 лет. Нет ничего удивительного, что они спешили воспользоваться моментом и скупали дешевое топливо рекордными объемами. В таможенной статистике эти покупки продолжали отражаться и в течение лета, ведь сделки прошли весной, а танкеры привозят груз уже в следующие месяцы. Более того, в портах находилось огромное количество судов, которые, как уже было сказано выше, ждали своей очереди на разгрузку.

Сейчас, как пишет Oilprice.com, заторы в портах начали уменьшаться, что свидетельствует о том, что китайский импорт в ближайшие месяцы вернется к своему нормальному уровню. Иными словами, импортный бум начинает сходить на нет.

По данным Refinitiv Oil Research, Китай в октябре, вероятно, обработает последние заждавшиеся импортные грузы — примерно 636 тысяч баррелей в сутки, которые были перенесены с сентября на октябрь.

Но здесь возникает еще одна проблема. Многие независимые переработчики, как сообщается, уже израсходовали выделенные правительством квоты на импорт на 2020 год и по сути могут бездействовать до конца года.

Исходя из приведенных факторов, рынок, скорее всего, будет уверен в том, что до конца года импорт нефти в Китай расти не сможет, во всяком случае новых рекордов ждать не стоит. А на фоне Европы, которая вводит хоть и точечные, но довольно болезненные ограничительные меры, этот фактор будет усиливать давление на рынок.

И здесь самое время напомнить, что глобальное предложение нефти с высокой долей вероятности начнет увеличиваться: Ливия начинает восстанавливать добычу, количество работающих буровых установок в США растет уже несколько недель, что сигнализирует о постепенном оживлении сланцевого сектора.

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