Китайская экономика прибавила в третьем квартале почти 5%

Согласно предварительным данным Национального бюро статистики КНР за третий квартал темпы развития китайской экономика составили 4,9%. Несмотря на то, что рост ВВП оказался ниже прогнозов экономистов, он все же значительно превысил показатели второго квартала, составившие 3,2%. Все данные свидетельствуют о том, что Поднебесная оставила позади исторический спад начала 2020 года и сейчас стабильно восстанавливает экономику, тоже сильно пострадавшую от коронавирусной пандемии.

Особенно заметен рост в КНР промышленного производства, составивший в сентябре 6,9%. По этому показателю вторая экономика планеты вернулась на уровень декабря 2019 года, то есть допандемический уровень.

Можно утверждать без малейшей опасности ошибиться, что Китай будет единственной крупной экономикой, которая покажет рост по итогам 2020 года.

Ритейловые продажи, отстававшие от общего восстановления, тоже существенно прибавили в июле-сентябре и так же, как промышленность, показали лучший квартальный результат в текущем году. В сентябре они превзошли ожидания специалистов и выросли на 3,3%. Перелом в ритейловых продажах наметился в августе, когда после семи месяцев неуклонного снижения был зарегистрирован рост на 0,5%.

По мнению эксперта по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management Чаопина Чжу, «внутренняя экономическая активность продолжит дальнейшее восстановление в предстоящие кварталы».

«Когда повысится доверие потребителей,- добавляет он,- потребление может обойти инвестиции и стать главным драйвером внутреннего спроса».

Китай сейчас полностью контролирует новую коронавирусную эпидемию. Он представляет сильный контраст с остальными главными экономиками планеты, которые сейчас изо всех сил борются со второй волной инфекций. Все данные позволяют смело говорить о том, что страна уверенно продвигается по темпам экономического роста к 6%, показанным в третьем квартале 2019 года.

«Краткосрочный рост кажется сейчас вполне надежным,- говорит специалист по китайским финансам в университете Корнелла Эсвар Прасад.- Сейчас главная задача состоит в том, чтобы перестроить бизнес и доверие потребителей. Это необходимо для возрождения частных инвестиций и сохранения сильного роста потребления домохозяйств».

МВФ прогнозирует в этом году отрицательный рост глобальной экономики, худший со времен Великой депрессии тридцатых годов прошлого века. Экономисты предупреждают, что Европу, в которой сейчас резкий скачок числа новых заражений Covid-19, ждет двойная рецессия.

Рост промышленного производства в Китае и рост строительства свидетельствуют о сильном аппетите в Китае на сырье и полезные ископаемые. Инвестиции в недвижимость в третьем квартале выросли на 5,6% в годовом сравнении. Экспорт растет уже четыре месяца подряд. В сентябре он прибавил 10%, что является самым высоким показателем в этом году.

«Несмотря на повсеместные вторые волны пандемии и по-прежнему низкий глобальный спрос, китайский экспорт показывает отличные результаты,- говорит один из главных специалистов по Китаю в HSBC Хунбинь Цюй.- Судя по всему, Пекин сейчас наращивает свою долю в мировом экспорте за счет других».

Цюй также указывает на четко просматривающиеся признаки постепенного восстановления частного потребления. Несмотря на то, что рынки недвижимости и ценных бумаг в последние месяцы активно восстанавливались, потребители из-за нестабильности и неуверенности в долгосрочных последствиях пандемии не торопились идти в магазины и тратить деньги. Сейчас с каждым днем картина меняется в лучшую сторону.

Безработица в КНР находилась в третьем квартале на уровне 5,4%.

Энергичное восстановление второй экономики планеты привело к росту спроса на китайские активы. За девять месяцев текущего года юань укрепился на 3,8%.