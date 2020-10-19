Курс доллара: рублю предрекли отскок

Рубль, который последнее веремя активно снижался к резервным мировым валютам, в пятницу вечером сумел немного отыграть потери и ушёл на выходные в плюсе. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 77,84 руб. что на 23,5 коп. ниже уровня закрытия четверга. Евро за сутки подешевел на 19 коп. – единая валюта ЕС торговалась к закрытию основной сессии по 91,24 руб.

По мнению экспертов, в конце прошлой рабочей недели национальная валюта прибавила в обеих парах, отреагировав на данные американской статистики, а также на новости о разработке новой вакцины от COVID-19. В частности, речь идёт о вакцине, которую создают компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech. В пятницу стало известно, что уже концу ноября – началу декабря они планируют опубликовать данные о её безопасности и подать заявку на разрешение её массового использования.

Несмотря на это, глобальные игроки продолжают находиться в тревожном ожидании возможных локдаунов из-за роста числа заболевши коронавирусом. Как заявила Елена Наумова из Альфа-банка, всю первую половину пятницы курс российской валюты двигался без какой-либо четкой динамики. Это, по её мнению, как раз и объясняется страхами возвращения второй волны коронавируса, что, по её мнению, вынуждает спекулянтов занимать очень осторожную позицию.

«Вторая волна пандемии активно накрывает страны Старого Света. Так, в небольшой Чехии ежедневно выявляют более 9 тыс. новых инфицированных. Во Франции в субботу COVID-19 заразились 32 427 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Тяжёлая ситуация по-прежнему в США, где, например, в четверг зафиксировали 63 тыс. новых заболевших. Всё это, что понятно, пугает инвесторов. И они стараются из риска уходить в более защитные активы. Поэтому в ближайшее время именно пандемия, вероятно, будет оставаться в центре внимания мировых торговых площадок и продолжить определять курсовую динамику», – сказала Наумова.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что последний день прошлой рабочей недели национальная валюта завершила, торгуясь в плюсе, умеренно укрепляясь в обеих парах. Но, как подчеркнул эксперт, в течение пятничной сессии на Мосбирже торги происходили на заметном уровне волатильности.

«В частности, днём пара доллар-рубль приближалась к 78,40, а у же ближе к завершению основной торговой сессии ушла к отметке в 77,90», – отметил он.

По мнению Кравченко, определенную поддержку российской валюте оказало заявление советника по национальной безопасности главы Белого дома, признавшего, что санкционный потенциал Вашингтона против Москвы почти исчерпал себя.

«Но есть большая вероятность, что улучшение интереса глобальных игроков к рисковым активам может носить всё-таки краткосрочный характер. Дело в том, что основные угрозы, которые беспокоят инвесторов, никуда не делись. Речь идёт о неопределённости в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США, а также об ужесточении ограничительных мер в экономике ведущих стран мира на фоне роста заболевших коронавирусом. В этой связи, мы пока воздержимся от прогнозов по курсу рубля на ближайшую сессию», – заявил эксперт.

Татха Гхош из Commerzbank считает, что рубль сейчас не такой уж и слабый, как это виделось ещё пару недель назад. Он отметил, что новости о санкциях Евросоюза против России из-за «отравления» оппозиционера Алексея Навального, конечно, способствовали ослаблению рубля, но всё же несущественно.

«В понедельник, 12 октября стало известно, что ЕС согласился ввести целевые санкции против российских чиновников и организаций, предположительно причастных к инциденту с Навальным, но всё это было ожидаемо, так что российская валюта не особенно сильно пострадала», – заявил Гхош.

По его словам, в течение большей части года рубль отставал от своих аналогов в экономическом блоке (Бразилии, Индии и Китая), но был менее слабым, чем польский злотый, чешская крона, венгерский форинт и турецкая лира.

«Все эти валюты поражены второй волной коронавируса. С рублём же не так уж всё и плохо», – резюмировал он.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» также полагают, что поводов для дальнейшего ослабления рубля пока не видно. Как напомнили они, курс российской валюты после снижения, наблюдавшегося в течение недели, стабилизировался сейчас вблизи отметки 78,00.

«И пока мы не видим поводов для дальнейшего ослабления курса. Рубль поддерживают стабилизировавшиеся на вполне нормальных уровнях цены на «чёрное золото», а также возросшие валютные интервенции со стороны Банка России и Минфина», – пояснили в банке «Санкт-Петербург».

Оптимистично настроен и Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс», который отметил, что в конце прошлой недели рубль не показывал какой-то внятной динамики.

«Основные резервные мировые валюты в пятницу слабо изменились к рублю, зафиксировавшись соответственно возле 78,00 и 91,50. Мы полагаем, что начавшаяся неделя пройдёт под знаком укрепления российской валюты. Наш прогноз: к этой пятнице пара доллар-рубль будет торговаться по 76,00, а пара евро-рубль - по 89,00», – резюмировал Емельянов.