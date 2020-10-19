Лондон заявил, что спецслужбы России пытались сорвать Олимпиаду в Токио

Британское министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором утверждает, что Москва пыталась сорвать проведение Олимпиады в Токио при помощи кибератак против организаторов мероприятия.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях», - цитирует Reuters главу МИД Великобритании Доминика Рааба. Он заверил, что Британия и ее партнеры и дальше будут выявлять подобные злонамеренные атаки.

Дипломат подчеркнул, что данное заявление он согласовал с международными союзниками Лондона, которые также «полны решимости противодействовать действиям России в киберпространстве».

МОК планировал проведение летних Олимпийских игр в Токио в августе 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции игры стали первыми в истории олимпийского движения, отложенными в мирное время на год – до лета 2021 года. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.