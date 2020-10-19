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Мишустин заявил о хороших показателях российской экономики

Москва, 19.10.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, проходившего в режиме видеоконференции, заявил об уверенности в быстром восстановлении российской экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«По динамике ВВП во втором, самом сложном квартале, по данным Минэкономразвития, Россия выглядела привлекательнее многих стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании. При этом, несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки граждан, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. С начала года инфляция составила чуть более 3%. Восстановление экономики идёт быстрее, чем предполагалось. Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%. И сохранения инфляции вблизи 4%.

Наша уверенность основывается на решениях, заложенных в общенациональном плане действий, который рассчитан до конца следующего года. Среди них, например, запуск нового инструмента – соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Он стабилизирует налоговые условия при реализации крупных инвестиционных проектов и предусматривает специальные меры поддержки», – сказал Михаил Мишустин.

Во втором квартале 2020 года ВВП России снизился на 8%, Германии на 11,3%, Италии на 17,7%, а Франции на 13,8%.

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