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Нефть дешевеет в ожидании встречи министров ОПЕК

Москва, 19.10.2020

Нефтяные цены пошли вниз на опасениях участников рынка в отношении перспектив спроса из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции в мире, сообщает Финмаркет.

Внимание инвесторов приковано к заседанию министров мониторингового комитета ОПЕК+, которые 19 октября намерены обсудить сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке. Также на повестке дня стоит вопрос по выполнению договоренностей по снижению нефтедобычи. Совещание пройдет в режиме онлайн.

В ходе утренних торгов 19 октября стоимость котировок с поставками в декабре нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $42,82 за баррель, потеряв по отношению к закрытию предыдущей сессии $0,11 (0,26%). В пятницу контракты потеряли $0,23 (0,5%), до $42,93 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $40,73 за баррель, потеряв $0,15 (0,37%) по отношению к предыдущей сессии. В пятницу сорт потерял в цене $0,23 (0,5%) - до $42,93 за баррель. В общей сложности за прошедшую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Аналитики при этом уверены, что добыча нефти в мире продолжит расти, в частности благодаря Ливии. Кроме того в США четвертую неделю подряд растет количество нефтяных установок.  

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