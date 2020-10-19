Пашинян и Алиев согласились встретиться в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС заявил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», – сказал Алиев.

Никол Пашинян так же подтвердил готовность отправиться в Москву на переговоры с Ильхамом Алиевым. «Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», – сказал Пашинян в комментарии ТАСС.

Однако армянский премьер подчеркнул, что решение нагорно-карабахского конфликта должно опираться на компромисс, а не капитуляцию одной из сторон.

О конкретной дате встречи в Москве лидеров Армении и Азербайджана речь пока не идет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган настаивали на продолжении военных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут Нагорный Карабах.

Воюющие стороны успели заключить два перемирия, которые должны были начаться с 10 октября и с 17 октября, однако сразу были сорваны.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия.