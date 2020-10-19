Россия поставила в Китай рекордные объемы газа

По сообщению корпорации «Газпром» суточный объем поставок газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» впервые превысил контрактные обязательства. Газа китайской стороне было поставлено на 20% больше, чем согласовано по контракту, и поставки продолжают наращиваться, передает официальный портал компании.

«Газпром продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения, 19 октября 2020 года суточный объем поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту», - говорится в сообщении.

Общий объем поставленного топлива китайской стороне в период с января по август текущего года по газопроводу «Сила Сибири» составил 2,3 млрд куб. м газа. Первые кубометры газа в Китай по данному трубопроводу Россия поставила в декабре 2019 г. За первые полгода в КНР было поставлено 1,57 млрд куб. м газа.