Россияне стали чаще отказываться от одобренных банками кредитов

По итогам периода января-августа 2020 года лишь 31,9% россиян брали уже одобренные кредиты, на которые подавали заявки и которые были одобрены банками, сообщает РБК, ссылаясь на расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс». Издание уточняет, что данный показатель ниже на 13,1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше всего было взято кредитов в мае этого года - 29,4%, в период жестких ограничений и самоизоляции, передает бюро.

«Можно ожидать, что по потребительским кредитам значение "take rate" приблизится к 33-35%», - рассказал РБК гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Руководитель уточнил, что за основу расчетов брались заявки на получение кредитов по поданным заявкам, при этом «предодобренные» предложения кредиторов не учитываются. Лагуткин рассказал, что конверсия одобренных заявок в выдаче крайне важна для финансовых организаций, поскольку рост «take rate» - предполагает увеличение выдачи кредитов, а значит, и доходов организаций.

Отказ от кредитов, которые были одобрены, сотрудники банков, опрошенные РБК, связывают с нестабильным материальным положением многих россиян из-за эпидемии коронавируса.