ШАХМАТЫ: большая премьера

В то время как на самом Бродвее все премьеры откладываются до следующего лета, открытие российской постановки «ШАХМАТ» подарило зрителям не только встречу с легендарной музыкой композиторов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса и остросюжетную историю, написанную Тимом Райсом, но и настоящий праздник.

Главным гостем вечера стал 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, один из прототипов главного героя мюзикла Анатолия Сергиевского. Премьеру также посетили представители мира шахмат – чемпионы мира и Европы Александра Костенюк и Павел Трегубов, Сергей Карякин, российские звезды: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Алексей Кортнев, Алена Свиридова, Алена Хмельницкая, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Лариса Вербицкая, Юрий Чурсин, Ирина Слуцкая, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Зрители не скрывали восторга от размаха сценического воплощения «ШАХМАТ» в Москве. Гости оценили многоуровневые зрелищные декорации, качество и количество великолепно отстроенного звука от лучших специалистов лондонского Вест-Энда, масштабные массовые сцены и мультимедиа-оформление, которое переносило публику во времени и пространстве. Все как один восхищались великой музыкой «отцов-основателей» ABBA и ее безупречным исполнением оркестром «ШАХМАТ», который тоже стал полноправным действующим лицом спектакля – музыканты расположились под самыми колосниками сцены и благодаря современным технологиям зрелищ оказывались то над взлетной полосой аэропорта, то на фоне величественных Альп, то под звездным небом.

Лариса Долина: «Я в восторге! Грандиозная постановка, глобальный проект, все очень здорово продумано – красивая музыка, интересная сюжетная линия, актерская игра, пение, хоровые партии, оркестр – в этом мюзикле удивительно все»!

Алексей Кортнев: «Это очень мощно и виртуозно поставленный мюзикл! Из исходного материала выжато максимум при том, что сам материал тяжелый, нагруженный политическими коннотациями прошлого. Но получается интересно. Пять с плюсом сценографии, она потрясающая, это очень здорово»!

История о противостоянии советского и американского гроссмейстеров шла до России долгих 36 лет – в СССР она была запрещена, а позже многим театральным деятелям этот материал казался неподъемным. Однако компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» рискнула – и выиграла эту партию.

Дмитрий Богачев: «Было боязно браться за самое сложное во всех отношениях и при этом самое интересное произведение среди полутора десятков мюзиклов за двадцать лет моей карьеры театрального продюсера. Прошло много лет, прежде чем я решился на это, почувствовав уверенность в своих силах и поддержку единомышленников. И вот в этот самый момент в разгар постановки на нас обрушилось все и сразу: закрытие театров, карантин, полная остановка продажи билетов, сорванные репетиции, отмены поставки оборудования, закрытые границы и невозможность приезда иностранных специалистов, сокрушительный кризис театрально-концертной деятельности. Казалось, мюзикл “ШАХМАТЫ” в нашей стране был снова обречен, как и 35 лет назад.

То, что сегодня вы, дорогие зрители, смотрите его в Театре МДМ, происходит вопреки всем обстоятельствам и не имеет рационального объяснения. Это наше театральное чудо! Такое иногда случается в театре, и никто не знает, почему. Возможно благодаря одержимости, вере, самоотверженности, взаимопомощи, большому желанию, преданности профессии и общему делу всей нашей творческой команды, артистов и музыкантов, постановщиков, технической группы, менеджмента, – всех, кто прошел путь от замысла до премьеры».

Уже сейчас с полной уверенностью можно говорить не только о том, что Москва получила грандиозное зрелище, но и том, что мир обрел совершенно новое прочтение сюжета мюзикла – с разрешения Тима Райса у московской постановки новое либретто, основанное как на прежних версиях спектакля, так и исторических реалиях. Недаром Анатолий Карпов, который видел несколько версий мюзикла в Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке и других городах, по окончании премьеры отметил особенную правдивость российской постановки.

Анатолий Карпов: «Удивительная премьера, хоть мне и странно ощущать себя при жизни прообразом главного героя великого произведения. Я видел мюзикл “ШАХМАТЫ” на многих мировых сценах – в Америке, Англии, Швеции, Франции… И вот впервые увидел на русском языке. Перевести либретто Тима Райса на русский язык – грандиозный труд. И Алексею Иващенко это удалось. Понятно, что образ Сергиевского – собирательный, но отдельные детали моей шахматной жизни прослеживаются. Очень тяжелая задача показать шахматы в искусстве: внешне в этой игре все спокойно, а внутри в это время разгораются такие страсти! Спектакль как раз об этом. Жаль, что не смог приехать сам Тим Райс, который за три недели так проникся шахматами на матче в Мерано, что создал это замечательное произведение! Хочу поздравить всех, кто принял участие в этом грандиозном спектакле!»

Над оригинальной версией мюзикла в России работала международная команда: автор русского текста Алексей Иващенко, режиссер Евгений Писарев, музыкальный супервизор Джон Ригби, художник по свету Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, звукорежиссер Ричард Брукер, хореграф-постановщик Ирина Кашуба, художник по свету Александр Сиваев, видеодизайнеры компании Ракета Медиа, музыкальный руководитель и дирижер Евгений Загот и многие другие.

Евгений Писарев: «Я абсолютно счастлив, что имею отношение к этой музыкальной легенде! Сейчас, когда замер весь мюзикловый мир, Бродвей закрыт как минимум до следующего лета, мы выпускаем дорогущий, красивый, громкий, драматичный, огромный музыкальный спектакль. Это совершенно необычный и неожиданный мюзикл для московской сцены. Наша постановка – это своего рода кроссовер мюзикла, оперы и рок-концерта – классный, яркий, с великолепными костюмами и сложнейшими декорациями. Но все же ее главное достоинство – это музыка»!

Главные роли в премьерном показе «ШАХМАТ» исполнили Александр Суханов, Александр Бобров, Анастасия Стоцкая и Анна Гученкова.

Анастасия Стоцкая: «Перед премьерой я всегда чрезмерно волнуюсь, и сегодняшний день не стал исключением. Но я понимаю, что это только начало, и нужно работать дальше. Спектакль очень сложный вокально – такого разнопланового материала у меня не было ни в одном проекте. Кроме того, это очень энергозатратная роль, ее нужно проживать. Но я сегодня слышала, как нас принимает зал, видела, как на поклонах весь зал аплодировал стоя. И сейчас ничего больше не могу сказать, кроме того, что я безмерно счастлива!»

В завершении премьерного показа Анатолий Карпов символично вручил на сцене Дмитрию Богачеву набор коллекционных «Шахмат Карпова» из серии «Непобедимые» для Тима Райса. «Непобедимые» шахматные фигуры созданы по принципу традиционных русских неваляшек. Уникальный подарок будет ждать драматурга, который планирует посетить российскую постановку мюзикла, в Москве.

Мюзикл «ШАХМАТЫ» будет идти ежедневно в Театре МДМ.

Своими впечатлениями от премьерного показа поделились почетные гости, селебрити и партнеры проекта.

Михаил Швыдкой:

Мне кажется, что сам факт премьеры в разгар пандемии – это вызов небытию вообще и вызов смерти любой. То, что Дмитрий Альбертович Богачев последние 20 лет привозит в Россию лучшие мюзиклы и показывает их публике – это подвиг. Мы сегодня присутствуем на одном из этапов этого подвига, который он осуществляет последние два десятилетия. Возможно, «ШАХМАТЫ» –последний такой значительный мюзикл, который Богачев ещё не привозил в Москву. И я думаю, что этим жестом он подарок публике сделал. Замечательный оркестр, замечательные артисты. Я желаю удачи!

Евгений Загот:

Я безумно счастлив, что премьера состоялась. Мне кажется, это был очень цельный и стабильный спектакль. И зрителям, которые так долго ждали этого события, мы подарили праздник. Я всегда чувствую, когда что-то недодаю в работе, но сегодня мы выложились на все сто. Было такое ощущение спокойствия и при этом драйва – лучшее сочетание.

Наталия Гулькина:

Специально не изучала содержание мюзикла перед походом в театр, и ожидала, что это будет что-то легкое, супервеселое, как подразумевает этот жанр. Но оказалось, что это серьезная постановка о противостоянии двух стран, железном занавесе и непростых человеческих судьбах. Здорово, что молодое поколение будет приходить на спектакль, узнавать историю, приобщаться к шахматам. Отличные декорации – лаконичные и стильные. Очень понравилась хореография. А Настя Стоцкая – настоящая звезда!

Лариса Вербицкая:

Очень смелый и яркий спектакль. Я не знала, что шахматы могут быть такими музыкальными. Это мюзикл о времени, в котором я жила, оно подарило нам невероятное количество талантливых людей в самых разных областях искусства, спорта и, конечно, политики. Это было очень интересное время! И сегодня вечером у меня появилась возможность его вспомнить через такую вот музыкальную историю. В мюзикле отражены яркие события, характеры, люди, их судьбы. Музыка очень запоминающаяся и хореография чудесная. Это надо видеть!

Михаил Минин - Генеральный директор МТС Энтертейнтмент, сопродюсера мюзикла «ШАХМАТЫ»:

Мюзикл «ШАХМАТЫ» — яркое событие на мировой театральной сцене. Мы рады, что МТС, для которой это первый опыт сопродюсирования музыкальных шоу, приняла непосредственное участие в появлении долгожданной постановки его в России. Мы верим, что «ШАХМАТЫ» ждет успех у российских зрителей.

МТС развивает экосистему полезных продуктов и сервисов для российских пользователей. Направление развлечений — одно из ключевых и стратегически важных. За счет дополнительных возможностей цифровых сервисов (таргетирование, удобство продажи билетов, система рекомендаций с использованием больших данных) мы будем развивать и совершенствовать офлайн проекты в сфере развлечений. Организаторы прикладывают максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту зрителей на показах. Уверен, что несмотря на все разумные ограничения, мюзикл посмотрят все желающие и наш первый опыт инвестирования будет успешным.

IVAN:

Восхитительно! Хотелось бы отметить оркестр, живая музыка – это всегда очень приятно. Второе – ансамбль. Крутые актеры и самое главное – история. Я считаю, что каждый русский человек должен сюда прийти, и посмотреть историю этого спорта, узнать своих героев, узнать, что за ними стоит!

Родион Газманов:

Невероятно круто! Это глоток свежего воздуха, особенно в наше время. Я восхищаюсь смелостью не только постановки, но и тем, что в принципе премьера состоялась. Потому что сегодня все отменяется, все рушится. Здорово, что есть такой оплот искусства в это непростое время. Восхищаюсь артистами и всей командой, все гениально поставлено. Отдельный респект авторам за музыку. И либретто – выше всех похвал! Причем я не знал, что Иващенко здесь приложил руку, но узнал почерк. И когда он вышел на сцену, мои подозрения подтвердились. Огромное уважение, преклонение и благодарность!

Анатолий Цой:

Мне безумно понравилось, все ожидания были оправданы. Я в третий раз на спектакле и впервые в моей жизни мюзикл такого масштаба – невероятные декорации, невероятная музыка. Я сам умею играть в шахматы, меня в детстве учил дедушка. Не скажу, что любитель этого вида спорта, но любитель этого мюзикла однозначно!

Алена Свиридова:

Чудесная премьера! У меня она первая в сезоне, на самом деле – очень интересно, какие филигранные есть номера в спектакле. Мы не сдерживали эмоций и кричали «браво»!

Эвелина Бледанс:

Филигранная игра артистов – выше всяких похвал! И когда мы всем залом проникаемся патриотизмом, которым пропитано все произведение – это удивительно. Мюзикл британский, но как он близок нам!

Давид Шнейдеров:

Мне мюзикл очень понравился – он очень свежий и актуальный, совершенно нельзя понять, что ему уже много лет. Ребята отлично пели. Больше всего понравился парень, который Трампера исполнял. Просто обалдеть! И внешне похож на моего родственника Роба Шнайдера.

Стас Костюшкин:

Потрясающий мюзикл! Преклоняюсь перед теми людьми, которые сегодня борются за искусство. Потому что, к сожалению, за искусство надо бороться. Этот мюзикл очень смелый, очень безбашенный. Все понимают, но никто не дает умереть искусству и творчеству, и сегодняшние «ШАХМАТЫ» прекрасное тому доказательство! Об этом мюзикле я знал хорошо по композиции One Night in Bangkok. Это саундтрек моего детства и последних классов школы. И когда главный герой в первом акте начал ее напевать, моя жена и я ее сразу узнали – до мурашек. А потом в антракте я залез в Википедию и все посмотрел. И во втором акте с удовольствием послушал любимую композицию!

Алена Хмельницкая:

Я поклонница всех мюзиклов «Бродвей Москва». Это такая колоссальная и мощная работа, замечательные актеры, кого-то я видела впервые. Александр Бобров в мюзиклах Дмитрия Богачева раньше не принимал участие, и понравился мне больше всего! У него роль такая отрицательная, но тем и интереснее. Сценография очень понравилась, декорации. Это прям круто!

Роман Каграманов:

Шикарный мюзикл, я в восторге! Декорации – топ, вокал – офигенный, оркестр – бомба. Действие затягивает, было очень интересно, что будет в конце. Я бы еще раз пришел, если честно. Спектакль – бомба!

Мария Третьякова:

Очень понравилось, замечательный мюзикл – это классика, и великолепная адаптация под советскую эпоху. Мне очень понравились исполнители главных ролей, и постановка очень масштабная. С одной стороны, это такой англоязычный материал. А с другой стороны, очень патриотический мюзикл получился. Автор либретто Алексей Иващенко, в «ШАХМАТАХ» чувствуется его почерк. Невероятная сценография, очень здорово. Просто браво!

Иван Чуйков:

Мюзикл мне очень понравился! Я даже не знаю, что мне в нем понравилось больше. Музыка – это же ABBA! Это сразу узнается. Музыка шикарна. Очень нравится Анастасия Стоцкая – удивительно, но мне до сих пор не удавалось попадать на мюзиклы с ней. Она потрясающая!

Анастасия Тарасова:

Потрясающий мюзикл! Восхитительная музыка, которая захватывает с первых минут и не отпускает до конца. Это очень реальный и честный спектакль не о шахматах, а прежде всего о сегодняшних нас. Здесь и проблема выбора, и любовная линия, и вопрос предназначения. Лейтмотив – «шахматы – это жизнь», в которой важно правильно сделать свой ход. Браво артистам и всем сопричастным!

Лена Туманова:

Я восторге! Я думала, что можно в этой теме сделать. Как обычно проходят шахматные матчи? Спортсмены сидят и молчат. Казалось бы, как из этого можно взяться такому сюжету?! Я шла абсолютно без каких-то ожиданий, и я в восторге! Настолько это эмоционально, ярко, такие классные номера. А номер с печатными машинками – это бомба. Так много элементов современной хореографии. Все настолько в тренде и так со вкусом сделано.

Владимир Стрежаков:

Я к мюзиклу отношусь так божественно по одной простой причине – я не умею петь и танцевать. И когда мои коллеги делают это одновременно, я перед ними снимаю шляпу. Поэтому мюзиклы посещаю везде, где бы я ни был. А наши – тем более. А тут еще играют мои друзья, с кем я в кино снимался, в театре играл. Мне нравится смотреть, как работает ансамбль, слушать музыку и голоса.

GLAVNAYA:

Все очень понравилось, актеры подобраны шикарно, музыка – просто до мурашек. Очень затронуло душу. Театр МДМ как всегда порадовал декорациями, спецэффектами, подобранными голосами и все это вместе произвело неизгладимое впечатление – мюзикл, который мы все ждали.

Яна Поплавская:

Сценография шикарная! Вы же слышали, какие аплодисменты были на хронике! Дирижер – бомбический! Настолько нравится, настолько этот мюзикл меня наполняет! Стильный, мощный спектакль, и история завораживает!

Александра Костенюк:

Я так давно мечтала увидеть этот мюзикл и мне очень приятно, что удалось это сделать именно в Москве! Этот мюзикл – очень сильное произведение. На сцене разыгрывается трагедия человеческих жизней, предательства, любви, боли ошибок. И шахматы в этом произведении, как это ни странно, играют совсем не главную роль.

Сергей Карякин:

Очень интересно и драматично. Я как будто погрузился в события тех лет, побывал на матчах Спасский-Фишер, Карпов-Корчной. И это действительно были не просто матчи за первенство мира, это было противостояние стран. И в спектакле это показано. И я бы хотел выразить благодарность создателям мюзикла, ведь это отличная популяризация шахматного спорта, что очень-очень важно!

Ирина Слуцкая:

Долгожданная премьера от Дмитрия Богачева. Увлекательная сюжетная линия, блистательная игра актеров, красивые декорации и невероятно волшебная музыка. В совокупности получился потрясающий мюзикл, который однозначно обречен на успех у зрителей. Поздравляю всех причастных с премьерой, я получила огромное удовольствие от «ШАХМАТ». Браво!

Александр Бобров (исполнитель роли Трампера):

Все, что делает Дмитрий Богачев, достойно уважения – не отчаяться и придумать, построить с нуля огромную махину не каждый способен. И на это нужен предпринимательский взгляд и взгляд романтика. У него есть и то, и другое. И глядя на него, проще начинаешь верить, что все это возможно. Музыкальный материал – это адский труд, неподъемная ноша, это было понятно ещё на первых днях кастинга. Когда я увидел арию Фредди Трампера, послушал и понял, что могу взять душой и связками. Пускай они выплёвываются на стену, но я хочу участвовать в этом проекте! Материал настолько сложный, что его нужно точить каждый день и находить снова какие-то моменты, исправив которые, ты становишься немного лучше.

Анна Гученкова (исполнительница роли Светланы):

Пожалуй, это самый взрослый и серьезный мюзикл в моей карьере. И внутри по-взрослому всё. Нет такого легкомыслия и легкости. Сама история глубокая и сильная. Если говорить про мою роль – каждая женщина переживала расставание, пусть не так глобально, но были разочарования, предательства. Думаю, каждая девочка найдёт в этом частичку себя.

Александр Суханов (исполнитель роли Сергиевского):

Для такого масштаба мероприятия всегда есть, над чем работать, что улучшить. Сегодня было достойно! Команда у нас прекрасная. Репетиции проходили после полугодового простоя, и все были в ожидании. Похожа ли жизнь на шахматы? Конечно! Шахматы – это выбор, который рано или поздно встает перед каждым.

Владимир Иваненко, генеральный продюсер радиостанции «Ретро FM» — главного информационного партнера мюзикла:

Возрождение мюзикла «Шахматы» — очень большое, долгожданное событие и мы очень рады, что «Ретро FM» стало партнером этого грандиозного проекта. И дело не только в том, что авторы музыки — солисты культовой группы АББА, а одна из главных ролей была написана для самой Аллы Пугачёвой. Просто в «Шахматах» сочетается вообще всё, что понравится любому зрителю — необычная история, яркий спектакль, крутые повороты сюжета, ностальгия, хитовые мелодии и голоса, которые пробирают «до мурашек». Мы впервые видим русскую версию легендарного мюзикла из 80-х, запрещённого к показу в СССР, и как-то так вышло, что он выглядит не только очень круто, но еще и невероятно актуально. Такой премьеры действительно стоило ждать все эти годы и десятилетия!