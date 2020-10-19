Собянин заявил, что 50% москвичей защищены от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на сегодня нет необходимости вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, при этом он не исключает «точечных решений».

«Многие люди ждут, что будут введены более жесткие ограничения. Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», - сообщил Собянин.

Он также добавил, что сегодня почти 50% москвичей защищены от заболевания коронавирусной инфекцией.

Собянин пояснил, что речь идет о жителях старше 65 лет, которые должны оставаться дома, - их в столице проживает 2,1 млн человек, с хроническими заболеваниями – еще 700 тысяч, старшеклассники и студенты - 660 тысяч человек. Дома остаются дети до трех лет с мамами, это - более 700 тысяч человек. Также перешли на удаленный режим более 1 млн человек, 1,5 млн работающих людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет.

«Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть», - резюмировал Собянин.

Крайние меры, такие как комендантский час и запрет на передвижение, чиновник считает «неприемлемыми и невозможными».

«Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - добавил Собянин.