Стартапы и пандемия: кто не успел, тот, прямо скажем, опоздал

Спрос со стороны российских стартапов на инвестиции для дальнейшего развития на текущий момент составляет около 100 млрд рублей. Такую оценку назвал в рамках московского международного форума «Открытые инновации» председатель совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

При этом закрывается примерно каждая десятая сделка или еще меньше. Ожидаемый объем рынка закрытых сделок в 2020 году — около 12 млрд руб., что на 30% ниже уровня прошлого года, отметил он в интервью РИА Новости.

«Мы инвестировали и будем инвестировать в стартапы, у нас под управлением сейчас около 65 млн долларов, более половины из которых это новый капитал, который мы готовы инвестировать в новые проекты. Да, все встречи проводят в Microsoft Teams и Zoom, но на нашу инвестиционную деятельность пандемия не повлияла», — рассказал он.

Но перспективы стартапов инвестор оценивает неоднозначно: «Я уверен, что стартапы в большинстве своем переживут пандемию: их бизнес маленький, они гибкие, не обременены бюрократическим аппаратом, в отличие от крупных корпораций. Вот только если не удалось до коронавируса привлечь инвестора, можно остаться без какой-либо ликвидности: поиск внешних источников финансирования в период изоляции сильно затруднен», — поделился Пекка Вильякайнен наблюдением.

В целом его вывод оптимистичен и даже немного афористичен: «Пандемия — всего лишь одна из проблем на их пути, но она не так уж и велика».

Частник на старте

По итогам первого полугодия 2020 года было зафиксировано снижение объема венчурных инвестиций почти в 2,5 раза, сообщил «Эксперт online» главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Если за первое полугодие 2019 года их объем оценивался почти в 500 млн долларов, то за первые шесть месяцев 2020 инвесторы вложили не более 175-180 млрд долларов.

Однако это не значит, что с венчурным инвестированием в нашей стране все плохо, это не так, говорит он. Количество сделок не сократилось. В первом полугодии 2019 года сделок между инвесторами и стартапами было 115, а аналогичный период 2020 — около 110. Но, как видно, поясняет аналитик, в целом численные показатели в нашей стране невысоки.

Активность государства в этой сфере действительно снизилась, и в этом году менее 30% сделок проходит с участием госкомпаний и госкорпораций в качестве инвестора, добавляет Алексей Антонов. Но при этом выросла вовлеченность частного капитала в лице частных инвесторов и фондов, акселераторов и бизнес-ангелов, а это является положительной и здоровой тенденцией. Поскольку, строго говоря, государство в качестве основного источника венчурных инвестиций — это не норма, если речь не идет о стартапах, намеревающихся строить космические корабли, и где частные инвесторы просто не могут предоставить достаточного объема ликвидности. Так что, уверен аналитик, хоронить российский рынок венчурного финансирования рано. Как раз наоборот, он начинает развиваться и двигаться в верном русле.

Славное будущее

К 2030 году объем сделок на национальном рынке венчурного капитала должен составить 410 млрд руб. в год, что в 29 раз больше, чем в 2017 году, сообщил в свою очередь преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Суммарное предложение капитала на венчурном рынке (общее количество денег, на которое могут рассчитывать проекты со стороны венчурных инвесторов разных категорий) должно вырасти в 12,5 раза до 2,73 трлн руб.

Такие цели, отмечает он, указаны в проекте стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, подготовленном Российской венчурной компанией совместно с Минэкономразвития. При этом стратегия предусматривает более 40 инициатив, направленных на устранение барьеров для развития венчурной индустрии в России. Среди них снятие законодательных ограничений и создание экономических стимулов для выхода на рынок новых типов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

По поводу НПФ эксперт припомнил недавние слова Анатолия Чубайса, о том, что использование средств НПФ на венчурном рынке является «единственным реалистичным способом» в развитии инвестирования в России. Он напомнил также, что использование пенсионных денег для вложения в стартапы обсуждался властями еще летом 2014 года. Тогда премьер Дмитрий Медведев дал такое поручение Банку России, министерству финансов и Минэкономразвития. Предлагалось разрешить вкладывать в венчурные фонды до 1% пенсионных накоплений, а также дать возможность НПФ размещать пенсионные резервы в стартапы и фонды прямых инвестиций. По прогнозам экспертов, НПФ способны предоставить венчурному рынку порядка 200 млрд рублей потенциальных инвестиций.

Улита долго едет. В 2030 году на «инвесторов новых типов» должно приходиться 9% от объема сделок на рынке венчурного капитала в России. Доля корпоративных инвестиций должна возрасти до 35%. При этом доля государственных и частных инвестиций снизится до 4 и 35% соответственно. Однако в абсолютном выражении сумма государственных инвестиций должна увеличиться в восемь раз (частных в 18), рассказал Валерий Корнейчук.