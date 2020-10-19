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Трамп заявил, что сомневается в победе на предстоящих выборах

Москва, 19.10.2020
  • Трамп заявил, что сомневается в победе на предстоящих выборах

ТАСС

Президент США Дональд Трамп признался 19 октября в ходе телефонной конференции с представителями своего предвыборного штаба, что до недавнего времени у него не было уверенности в том, что он сможет победить на выборах, которые пройдут 3 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Однако сегодня глава США заявил, что он «собирается» победить.

«Мы собираемся победить. Я бы не сказал этого вам, может две или три недели назад», - заявил Трамп.

Ранее руководство избирательного штаба Трампа заявило о том, что они готовятся к проигрышу в ноябре, передавал портал Axios, ссылаясь на собственные источники. В материале отмечалось, что подобное впечатление также сложилось и у «трех советников Трампа высокого ранга, которые недавно беседовали» с главой штаба республиканцем Уильямом Степином.

По последним данным политологического портала Real Clear Politics, соперник Трампа на президентских выборах опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,9 п. п. по популярности среди избирателей.

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