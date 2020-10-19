В Минске прошли два марша: за Лукашенко и против

Белорусская оппозиция провела в столице очередную акцию протеста – «Марш пенсионеров», который собрал около тысячи участников. В отличие от прошлой недели, когда белорусские силовики разогнали пенсионеров с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат, на этот раз шествие прошло спокойно.

Параллельно с акцией оппозиции прошла акция сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, проведению которой милиция так же не мешала. В митинге сторонников Лукашенко так же приняло участие около тысячи человек.

Обе акции проходили в непосредственной близости друг от друга и их участники имели возможность обмениваться мнениями о политической ситуации в стране.

Вчера, 18 октября, в Минске прошла традиционная воскресная акция оппозиции. Не смотря на отключение интернета, остановку работы общественного транспорта в центре города, перекрытие части улиц и задержания участников митинга, в шествии приняло участие около 100 тыс человек.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.