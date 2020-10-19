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В России за сутки выявлено почти 16 тыс. новых случаев COVID

Москва, 19.10.2020
  • В России за сутки выявлено почти 16 тыс. новых случаев COVID

ТАСС

В России за последние сутки выявлено 15 982 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны, передает оперштаб. Это стало новым антирекордом посуточной заболеваемости COVID. В общей сложности в России зафиксировано 1 415 316 эпизодов заболевания. Рост диагнозов начался с начала сентября, когда в день в России фиксировалось более 5 тыс. новых заболевших. За месяц эта цифра выросла до 10 тыс.

Число летальных исходов в стране за последние 24 часа достигло 179 человек, число безвозвратных потерь за весь период достигло 24 366. Выписаны из российских больниц за последние сутки 5 328 пациентов, за все время 1 075 904 пациентов.

В Москве выявлено 5376 новых заболевших за сутки, что стало максимальным значением с 12 мая. На втором месте находится Санкт-Петербург (+686), на третьем Московская область (+466). В пятерке находится Нижегородская область (+292), Ростовская область (+289). В десятки регионов с наибольшим приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Свердловская область (+249), Воронежская область (+237), Архангельская область (+228), Красноярский край (+218). В остальных субъектах РФ менее 200 эпизодов за сутки.

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