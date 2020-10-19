Журналист Иван Сафронов дал показания о своем возможном вербовщике

Советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, дал исчерпывающие показания о своем предполагаемом вербовщике, имя которого ему назвал следователь ФСБ Александр Чабан, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Иван Павлов. Он подчеркнул, что фигура оказалась Сафронову «знакома и ожидаема», однако, имя этого человека адвокат отказался называть.

«Я связан подпиской о неразглашении, поэтому не могу назвать имени человека, который, по версии следствия, был вербовщиком Сафронова», - сообщил агентству Павлов. Он подчеркнул, что фигура оказалась «ожидаемой для обвиняемого, который дал исчерпывающие показания об их взаимоотношениях»

Ранее сообщалось, что в качестве предполагаемого вербовщика Сафронова назывался чешский журналист Мартин Лариш.

Ранее сообщалось о проблемах со зрением у Ивана Сафронова, который запросил консультацию офтальмолога из-за ухудшения зрения. Других жалоб от подследственного не поступало, отмечается, что с соседями по камере у него сложились нормальные отношения.