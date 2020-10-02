Акции в подарок к квартире

Девелопер ПИК и финансовая группа БКС объявляют о стратегическом партнерстве в сфере продаж инвестиционных продуктов. Теперь при покупке квартиры в ГК ПИК каждый клиент получает предложение открыть счет в БКС и получить одну акцию ГК ПИК в подарок. При пополнении брокерского счета в БКС или приобретении какого-либо продукта на сумму до 100 тыс. рублей клиент ГК ПИК получит дополнительно еще одну акцию ГК ПИК; при пополнении брокерского счета или приобретении какого-либо продукта на 100–200 тыс. рублей — еще четыре акции ГК ПИК и т. д.

Рыночная стоимость одной акции ПИК на момент написания этого обзора — 568,9 рубля за штуку. В 2019 году компания выплатила 22,71 рубля на акцию. В этом году СД ПИК рекомендовал дивиденды не выплачивать.