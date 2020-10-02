Диетолог рассказала, какие продукты помогут отбить тягу к сладкому

Для того, чтобы не хотелось есть сладкого необходимо ввести в свой рацион, как можно больше жиров, рассказала диетолог-нутрициолог Татьяна Евстигнеева в эфире телеканала «Санкт-Петербург»,

Она уточнила, что сбалансированные и полезные жиры для организма - это как кокос и производные от него продукты – полезно и без добавления сахара.

«Кокос содержит в себе огромное количество ненасыщенных жиров и будет закрывать чувство голода на долгое время», - рассказала медик.

Самым распространенным продуктом, которым можно заменить сладкое на столе является кокосовая паста и обязательно без сахара, рассказала врач. Она добавила, что кокосовый сахар не относится к полезным продуктам, поэтому специалист советует убрать его из рациона

Ранее диетологи посоветовали не «морить» себя голодом перед сном и съедать порцию полезных и правильных продуктов, среди которых называлась вареная курица, листовой салат или кисломолочный напиток.