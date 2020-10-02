Эрдоган надеется на продолжение войны в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления перед сторонниками своей партии «Партия справедливости и развития» в городе Конье заявил, что поддерживает наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе», – сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган отверг мирные предложения России, США и Франции о прекращении огня в Нагорном Карабахе и потребовал «ухода оккупантов» из региона.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства того, что боевики из джихадистских группировок в Сирии пытаются попасть через территорию Турции в Нагорный Карабах.

Российский МИД сделал заявление о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах.

Армения заявляет об активном участии армии Турции в боях за Нагорный Карабах.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.