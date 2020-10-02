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Главный редактор «Коза Пресс» совершила самосожжение возле здания полиции

Москва, 02.10.2020

В Нижнем Новгороде главный редактор «Коза Пресс» Ирина Славина облила себя горючей жидкостью и подожгла возле здания местного главка МВД. От полученных ожогов Ирина Славина погибла на месте.

Накануне самоубийства у Ирины Славиной прошел обыск в рамках дела по статье 284.1 Уголовного кодекса «Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России». В своем Facebook Славина оставила запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в связи с гибелью Ирины Славиной должно быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства и пообещал обатиться по этому вопросу к генеральному прокурору России.

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