Главный редактор «Коза Пресс» совершила самосожжение возле здания полиции

В Нижнем Новгороде главный редактор «Коза Пресс» Ирина Славина облила себя горючей жидкостью и подожгла возле здания местного главка МВД. От полученных ожогов Ирина Славина погибла на месте.

Накануне самоубийства у Ирины Славиной прошел обыск в рамках дела по статье 284.1 Уголовного кодекса «Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России». В своем Facebook Славина оставила запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в связи с гибелью Ирины Славиной должно быть возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства и пообещал обатиться по этому вопросу к генеральному прокурору России.