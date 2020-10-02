Голикова назвала условие возвращения к самоизоляции из-за коронавируса

Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры, заявила

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие возвращения России к режиму самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны медиками и тем самым сами снижаем нагрузку на коечный фонд, либо возвращаемся к режиму самоизоляции, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся» – подчеркнула она.

При этом Голикова обратилась к россиянам с убедительной просьбой соблюдать все меры безопасности.

«Только строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.

Ранее сообщалось, в Кремле оценили вероятность введения жёстких ограничений из-за коронавируса. По словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, это пока не обсуждается.

«Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов», – резюмировал он, заверив, что перед введением тех или иных мер сотрудники штаба «проводят глубокое изучение ситуации, а также возможных сценариев событий».

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 9 412 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 2 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 194 643.

Выздоровели – 970 296 (+6 054). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 21 077 человек (+186).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2 704 новых инфицированных – это максимум более чем за четыре месяца. Больше случаев заражения (2 830) было зафиксировано в российской столице 26 мая. Сутками ранее сообщалось о 2 424 заболевших в городе. Далее следуют Санкт-Петербург (+302), Подмосковье (+244), Ростовская область (+209) и Нижегородская область (+191).

Напомним, 1 октября в РФ было выявлено 8 945 новых случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс.