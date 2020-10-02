Госдума предлагает дать отпуск родителям школьников в связи с внеочередными каникулами

Родителям учеников младших классов должен быть предоставлен внеочередной оплачиваемый отпуск в связи с незапланированными каникулами, заявила депутат Госдумы Елена Строкова.

Соответствующее письмо с предложением было направлено вице-премьеру России Татьяне Голиковой, пишет RT. Предполагается, что отпуск будет оплачиваться работодателем и взять его сможет только один из родителей.

Мера, по мнению парламентария, поможет безопасно пережить ребенку период двухнедельных каникул.

Напомним, мэр Москвы Собянин объявил 29 сентября о внеочередных каникулах для московских школьников из-за роста случаев коронавирусной инфекции в Москве. Все учащиеся московских школ уйдут, по замыслу чиновников, на каникулы одновременно. По плану каникулы должны были начаться у 5 октября или 30 октября, в зависимости от системы обучения школы. Продлиться отдых должен был неделю, теперь школьникам придется отдыхать две недели. Московские власти заверили, что речи о дистанционном обучении не идет.