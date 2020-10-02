Искусственный интеллект подскажет, что купить

Тинькофф-банк начал использовать технологию алгоритмического кешбэка RECO. В ее рамках система будет сама определять индивидуальные условия кешбэка по разным категориям товаров и услуг, используя данные клиента, а заодно формировать рекомендации относительно покупки товаров.

Искусственный интеллект RECO ранее обучался на клиентской базе Тинькофф-банка и теперь, по-видимому, готов к полноценной работе.

Предполагается, что робот избавит человека от множества рутинных операций (например, будет подсказывать ему, как разнообразить меню), он сможет определить потребности конкретного клиента и собрать корзину покупок без его участия, а заодно предоставить ему максимальный кешбэк. Сама идея подсказок и напоминаний не нова, однако ранее это не становилось частью банковской экосистемы.