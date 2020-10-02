Курс доллара: ситуация для рубля может измениться

Накануне рубль вновь штормило на Московской бирже. Так, на старте торгов он заметно укреплялся в обеих валютных парах. По данным на 10:02 мск курс доллара составлял 77,20 руб., что на 43 коп. было ниже уровня закрытия среды. Евро в это время стоил 90,68 руб. (-38 коп.).

В дальнейшем нацвалюта немного растеряла свой рост, но продолжала держаться в зелёной зоне. К 17:15 мск пара доллар-рубль торговалась по 77,44, а евро-рубль – по 90,89.

Таким образом, рынок продолжал отыгрывать директиву для госкомпаний по сбросу лишней валюты, а также начало ЦБ валютных интервенций. По мнению аналитиков, директива стала основным и, если не учитывать интервенции регулятора, фактически единственным драйвером движения российской валюты.

При этом, эксперты продолжают задаваться вопросом, что кончится раньше – оптимизм игроков, или «лишняя» валюта у госкомпаний. При этом все напоминали, что у рубля по-прежнему почти нет никакой поддержки, а негативных факторов, которые почти весь вчерашний день игнорировал рынок – хватает.

Многие предполагали, что очередной курсовой разворот произойдёт в момент прекращения валютных интервенций, что мгновенно потянет «всплывающий рубль» на дно. Однако это произошло уже вчера вечером. Нацвалюта пусть не так стремительно, но всё-таки стала терять свой рост к доллару и евро. К закрытию основной торговой сессии (в 19:00 мск) курс доллара составлял уже 77,50 руб. что было на 12,75 коп. ниже уровня закрытия четверга. Евро стоил 91,09 руб., прибавив за сутки 3,5 коп.

Как полагает большинство экспертов, рубль к вечеру четверга растерял весь свой рост на новом витке санкционной риторике Евросоюза. Напомним, вчера Совет ЕС принял решение о расширении списка индивидуальных ограничительных в отношении лиц и организаций причастных к строительству Крымского моста.

В список Евросоюза попали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Новые европейские санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на поездки в ЕС. Всего в общем станционном списке находятся 48 юридических и 177 физических лиц.

Также подкосили позиции рубля рухнувшие к вечеру четверга мировые цены на «чёрное золото». По данным на 18:30 мск стоимость контрактов на нефть сорта Brent упала до 40,06 долл. за баррель (-5,3%). При этом в моменте фьючерсы Brent торговались по 39,95 долл. Ещё сильнее подешевели контракты на нефть марки WTI. Их стоимость составляла 37,78 долл. за бочку (-6,07%). Тем самым котировки на «чёрное золото» вчера опустились ниже 40 долл. за Brent и ниже 38 долл. за WTI впервые с 15 сентября.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» отметил, что если анализировать техническую составляющую курсовой динамики этой недели, то можно сказать, что мы в паре доллар-рубль получили разворотный сигнал. При этом эксперт уверен, что при достижении нижней границы восходящего канала в районе 76,00, национальная валюта вновь начнёт слабеть к «американцу».

«Лишь при движении за отметку в 75,00 можно будет говорить о сломе медвежьей для нашей валюте тенденции. Но на фоне того, что президентские выборы в США может выиграть Джо Байнен, курс рубля вряд ли сможет хотя бы просто приблизиться к 75,00», – предположил Шульгин.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка объяснил, что сильному снижению доллара к рублю, которое происходило почти весь вчерашний день, способствовала сильная перекупленность этой валютной пары в момент смены настроений в сторону позитива.

«Но это вовсе не означает, что в последний день нынешний рабочей недели и в начале следующей рубль сможет ещё немного укрепиться. Но в любом случае можно говорить, что торги перешли в режим диапазонных. В этой связи, в пятницу мы ждём доллар-рубль в коридоре 77,00-78,00», – сказал Кочетков.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка, предположив, что на фоне целого набора негативных внешних фактор, доллар продолжит продвигаться в переделах 75,00-80,00, всё-таки не видит никаких предпосылок к тому, что «американец» в короткую пробьёт отметку в 80,00, что казалось неизбежным буквально пару сессий назад.

«Сегодня же мы ожидаем снижения волатильности на валютной площадке, что возможно приведёт к умеренному укреплению рубля, как к доллару, так и к евро», – считает он.

По мнению Александра Бахтина из «БКС Мир инвестиций», в ближайшее дни для курса российской валюты определяющими продолжат оставаться общерыночные настроения, непростой геополитический фон, ожидание второй волны COVID-19 и нефтяные котировки.

«На сегодняшней сессии мы ждём пару доллар-рубль в широком диапазоне 76,60-78,60», – резюмировал он.