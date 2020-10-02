Академик рассказал, когда в России победят коронавирус

Полной победы над коронавирусной инфекцией в России не стоит ожидать ранее конца следующего года, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела», - сообщил Зверев «Интерфаксу». Он уверен, что Россия справится с эпидемией и «ничего страшного не случится».

Вирусолог сообщил, что заболеваемость будет продолжать расти до тех пор, пока коллективный иммунитет не достигнет 70%.

«Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъем. Думаю, в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий», - продолжил вирусолог.

Он добавил, что не стоит ожидать больших изменений, а также границы будут закрыты не навсегда.

«Это есть, будут вирус привозить то оттуда, то отсюда, в регионах разная ситуация», - сказал Зверев.

Также медик считает, что подъем заболеваемости в России сегодня прогнозируемый и ожидаемый, но не такой серьезный, как весной.

«Есть обеспеченность койками, врачами, лекарствами, нечего бояться», - резюмировал Зверев.

Он напомнил, что в феврале-марте заболеваемость коронавирусной инфекцией росла практически в геометрической прогрессии, а то, что происходит сегодня - это «по сути плато».