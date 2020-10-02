Нефть испугалась новой вспышки коронавируса

Октябрь начался с падения нефтяных котировок до самого низкого уровня за последние две недели на фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19. Участники рынка все чаще высказывают мнение, что рынки ждет снижение спроса на энергоносители. На этом цена нефти Brent упала на торгах ICE на 12:18 2 октября до 39,47 доллара за баррель, в этот же момент WTI подешевела до 37,10 доллара.

«Стало очевидно, что вирус не локализован. Уровень заражения растет, число погибших в мире превысило отметку 1 млн, мир снова стал мрачным», — так описал свои опасения Reuters аналитик PVM Oil Тамас Варга. В самом деле: количество случаев Covid-19 в Европе приближается к весенним пикам, власти Испании рассматривают возможность ограниченного карантина в Мадриде. В связи с этим растут ожидания, что спрос пойдет вниз, но в то же время, отметил эксперт, поставки энергоносителей из стран ОПЕК и России увеличиваются.

Экспортные поставки из Саудовской Аравия в сентябре выросли, по данным Bloomberg на 500 тысяч баррелей в сутки — до 6,2 млн баррелей в день, это самый высокий показатель с мая. Россия в октябре планирует увеличить поставки на мировой рынок на 9% относительно предыдущего месяца, до 17,5 млн тонн (128,3 млн баррелей), сообщила «Транснефть». Активно качает и отправляет на рынок свою нефть и Ливия, после того, как в сентябре Ливийская национальная армия прекратила многомесячную блокаду нефтяных объектов.

Ситуацию с переизбытком топлива на рынке усугубляет тот факт, что у европейских НПЗ остались значительные излишки дизельного топлива, которое не было распродано за слабый летний сезон, отмечает Bloomberg. И по данным IHS Markit, в октябре многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе будут работать примерно на 25% ниже своих мощностей. Впрочем, по ожиданиям Международного энергетического агентства нефтепереработка, снизившись в первые два осенних месяца, в ноябре вернется к августовскому уровню.

Сегодня же, 2 октября, цены на нефть продолжили снижение после того, как американский президент сообщил, что он и его жена Мелания Трамп, возможно, заболели COVID-19. Ранее коронавирусом заразилась советница президента Хоуп Хикс. Падение стоимости энергоносителей достигло с утра 2%. По состоянию на 8:46 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до 39,9 доллара за баррель, WTI — 2,1%, до 37,59 доллара.

На нефтяные котировки в последние дни негативно воздействуют факторы со стороны как спроса, так и предложения, признает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Потребность в «чёрном золоте» во многом определяется перипетиями со второй волной короновируса, сильно влияющей на деловую активность в мире. В этом плане информация мало обнадёживает. Уровень распространения COVID-19 растёт, многие страны вновь вводят в той или иной мере ограничения.

С другой стороны, наращивается добыча. ОПЕК в сентябре повысила её на 160 тыс.барр/сутки. Рост обеспечили в основном поставки из Ливии и Ирана. Эти страны не участвуют в сделке ОПЕК++, снижение их экспорта ранее было связано с политическими и военными обстоятельствами. Естественно поэтому сейчас их стремление нарастить продажи. Но такое положение в условиях хрупкого спроса ставит под сомнение усилия по балансировке рынка.

Содействовать повышению нефтяных цен могут дополнительные денежные вливания на финансовые рынки в рамках стимулирования экономики в борьбе с последствиями коронавируса, продолжает Иван Капустянский. В частности, в США обсуждается новый пакет ассигнований в размере 1,5 трлн дол. Это дало бы надежду на повышение деловой активности и спроса на сырьё, с одной стороны. С другой, направило бы на рынок «живые деньги», которые могли бы пойти и на вложения инвесторов и производственников в том числе в нефтяные фьючерсы.

В течение 2 октября на рынок могут повлиять данные ежемесячного отчёта о занятости в США в сентябре, который традиционно воздействует на доллар. В самом конце дня выйдут еженедельные данные о числе действующих буровых установок в США, которые покажут возможное изменение предложения нефти. На фоне указанных факторов наиболее вероятный диапазон движения котировок Brent на день составляет 39,4 - 40,3 доллара за баррель, указывают в Forex Optimum.

Между тем, снижение нефтяных котировок в октябре прогнозировалось, и для этого было несколько причин, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Во-первых, ожидания второй волны пандемии, которая может привести к новым сокращениям потребления (что, собственно, и происходит). Даже если не будет второго полноценного локдауна, который мировая экономика просто не переживет, сокращение авиаполетов и передвижений автотранспорта негативно скажется на потреблении нефтепродуктов.

Во-вторых, продолжает аналитик, планируемое увеличение добычи странами ОПЕК+ и Ливией. Избыток предложения при слабо восстанавливающемся спросе давит на рынок, что заставляет котировки снижаться. Также стоит учитывать высокий уровень запасов нефти и нефтепродуктов по всему миру — новые поставки нефти мало кому нужны, даже по текущим ценам. По прогнозам различных агентств и крупнейших нефтедобывающих компаний, спрос на нефть до докризисного уровня 100 млн баррелей в сутки не восстановится в течение 1-2 лет, что означает — котировки также останутся на низких уровнях (не выше 50 долларов за баррель). Министр энергетики РФ Александр Новак недавно заявил, что до конца текущего года спрос на нефть в мире будет ниже на 10% от уровня 2019 года — то есть 10 млн баррелей в сутки останутся не востребованными рынком.

Это означает, уверен Артем Деев, что текущее снижение котировок ниже 40 долларов за баррель может продлиться, а цена марки Brent до конца октября может снизиться до уровня 35-36,5 долларов. Способствовать этому будет разрастание второй волны пандемии и данные о новых падениях экономик мира, что означает и сокращение спроса. В дальнейшем, по мере поступления информации о снижении активности коронавируса, возможно восстановление цен выше отметки 40 долларов за баррель. До конца года, ожидают в AMarkets, котировки нефти не превысят уровня 45-50 долларов, в среднем по году стоимость нефти составит 35-42 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли в фазу коррекции к потсковидному восстановлению, которая способна продлиться в ближайшие недели, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Еще в августе возникли препятствия для продолжения восстановления спроса. К тому времени по оценкам Александра Новака он составлял 90% от уровней, наблюдавшимся в начале года. Вначале резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Индии, одном из крупнейших потребителей черного золота в мире, а Китай, ее крупнейший импортер, после рекордных закупок в 12,94 млн барр/сутки в июне ограничил свои аппетиты менее чем 12 млн барр/сутки.

В сентябре на фоне угасания надежд на скорое принятие третьего пакета стимулов в США (это повлекло за собой сокращение прогнозов роста ВВП этой страны в конце года) к этому добавилась уже вспышка COVID-19 в Европе, продолжает эксперт. Эта вспышка фактически повысила шансы реализации альтернативного сценария ОПЕК, подразумевающего сокращение глобального потребления в оставшиеся месяцы года по сравнению с показателями лета. Пока европейские власти ограничиваются введением локальных ограничительных мер, но в памяти трейдеров еще свежи воспоминания о том разрушительном воздействии на рынок, который произвел глобальный локдаун в марте-апреле.

На фоне проблем со спросом обозначились проблемы и на стороне предложения. Последние данные показали, что лишь шесть из 13 участников соглашения по ограничению нефтедобычи представили планы по компенсации излишнего производства. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 160 тысяч барр/сутки из-за Ирана, Анголы и Ливии, что наблюдалось уже третий месяц подряд. Возникла угроза возвращения на рынок 1 млн баррелей ливийской нефти в сутки после перехода гражданской войны в дипломатическое русло, что заставит ОПЕК пересмотреть текущие квоты, которые по оценкам Международного энергетического агентства в августе и так соблюдались лишь на 89%.

Несмотря на снижение ценой Brent 2 октября ниже 40 долл./барр. остается вариант коррекционного подскока к 44 долл./барр. перед последующей волной вниз к 36-38 долл./барр. к концу года, считает Михаил Коган. Это может произойти на волне оптимизма на мировых рынках на фоне урегулирования разногласий в Конгрессе по поводу третьего пакета стимулов. Однако в дальнейшем может возникнуть негативная переоценка из-за неутешительной динамики потребления энергоносителей в сравнении с теми ожиданиями, которыми были сформированы по мере первых месяцев действия соглашения ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Исходя из прогноза Банка России отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса в октябре-декабре 21,3 млрд долл., регулятор также опасается снижения цен на нефть. Вместе с неопределенностью исхода президентских выборов в США, которые могут привести к победе кандидата от демократов Джо Байдена, пообещавшего ввести «адские санкции» против России, это будет сохранять давление на рубль. В то же время в его нынешнем курсе велика доля геополитических опасений, добавляет Михаил Коган.

В случае отсутствия прямого вмешательства в происходящие сейчас на Кавказе события и по мере исчерпания влияния новостей вокруг Белоруссии и оппозиционного политика Алексея Навального рубль в ближайшие недели может продлить коррекционное укрепление в район 75-76 руб. против доллара, считает эксперт. Этот сценарий будет согласовываться с локальной волной вверх по нефти. Дальнейшую динамику нацвалюты предопределит исход выборов президента США 3 ноября.