Цены на нефть обвалились после известия о заражении Трампа COVID-19

Цены на нефть упали на 2% после известия об инфицировании президента США Дональда Трампа и его супруги коронавирусной инфекцией, сообщает Прайм.

По состоянию на 8.16 по московскому времени стоимость сорта Brent упала на 1,98%, достигнув отметки $40,12 за баррель. Стоимость котировок WTI с поставкой в ноябре упала сразу на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.

Ранее президент США Трамп рассказал со страницы в твиттере о том, что его супруги Меланьи врачи выявили коронавирусную инфекцию, позже стало известно об инфицировании самого Трампа и его ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. До новостей о заболевании главы государства и первой леди цена на нефть опускалась лишь на 1%.

Ранее техасская нефть потеряла в цене 5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Сорт Brent также опустился ниже 40$ до $39,95 за баррель.