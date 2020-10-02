Пашинян в третий раз позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в третий раз с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе позвонил Путину.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока. Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», – сообщает сайт российского президента.

Ранее российский МИД сделал заявление о переброске боевиков с из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах. Затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства того, что боевики из джихадистских группировок в Сирии пытаются попасть через территорию Турции в Нагорный Карабах. Макрон пообещал обмениваться этой информацией с Россией и США.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. Армения заявляет об активном участии турецкой армии в боях на стороне Азербайджана.