Патрушев провел переговоры с помощником Трампа по нацбезопасности

В Женеве прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

«Рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, обеспечения безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, совершенствования взаимодействия в области борьбы с терроризмом, ситуация в Нагорном Карабахе, а также другие сюжеты, представляющие взаимный интерес», – сообщает сайт Совета безопасности России.

Отмечено совпадение подходов двух стран к проблеме Нагорного Карабаха. Россия и США настаивают на политическом решении проблемы.

Ранее президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех государств, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, осудили военные действия в этом регионе, а также призвали Баку и Ереван немедленно прекратить бои на этой территории.