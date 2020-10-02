Правительство продлило мораторий на банкротство до конца года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, продлевающее мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов до 7 января 2021 года. Предыдущий мораторий на дела о банкротстве по заявлениям кредиторов истекал 6 октября 2020 года. Эта мера была введена в рамках защиты бизнеса в период пандемии коронавируса.

«Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», – сказал Мишустин на заседании правительства.