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Прогноз погоды на Новый год: синоптики обескуражили россиян

Москва, 02.10.2020
  • Прогноз погоды на Новый год: синоптики обескуражили россиян

Михаил Терещенко/ТАСС

Уже совсем скоро улицы российских городов начнут украшать предновогодней мишурой, не за горами первый снег и сияющие ёлки на главных площадях. Сентябрь миновал Русскую равнину, а октябрь и ноябрь традиционно позиционируются как предвестники зимы. Каждый день проходит в ожидании зимней сказки, а синоптики уже сейчас обескуражили россиян своим прогнозом на Новый год, пообещав на всей территории РФ непредсказуемую погоду.

Прогноз погоды на Новый год в Приморье, Сибири и на Урале

Так, в Приморье ожидают непривычно высокие отметки термометров. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в крае установится до минус 5 днём, что приятно удивит гостей региона и местных жителей. Комфортная погода продержится почти все зимние каникулы. В частности, во Владивостоке в первые числа января ожидает минус 7-8 без обильных осадков. При этом метеорологи обещают, что ветра почти не будет, от чего прогулки на свежем воздухе окажутся ещё более приятными.

Сибирь встретит Новый год в морозном режиме, хотя большую часть регионов ожидает более тёплая, чем обычно, погода. Тем не менее, до 28 декабря без температурных качелей не обойдётся. К примеру, в Новосибирске прогнозируется минус 5 в течение всего декабря, но под бой курантов воздух сильно остынет – градусники покажут 25-27 градусов ниже нуля. Морозы продержатся на территории Сибири до Рождества, поэтому можно рассчитывать на классический зимний Сочельник.

Обескуражили своим прогнозом синоптики и жителей Урала, которых по предварительным данным в конце декабря ожидает большое количестве осадков. К примеру, в Кургане выпадет обильный снегопад и подморозит до минус 10-12. На Ямале будет не только снежно, но холодно – минус 20-26. Прозрачная и по-настоящему зимняя погода установится на Камчатке: минус 20-25 и почти без снега.

Погода в Поволжье. Прогноз синоптиков на Новый год

Обескураживающий прогноз приготовили специалисты также жителям Поволжья. Здесь неожиданно будут мягкие морозы и в целом очень комфортная климатическая обстановка. Так, Казань и весь Татарстан встретят Новый год с показателями минус 2-3. Кроме того первые дни января окажутся снежными и живописными.

Предновогодние заморозки ожидают Самарскую область. По прогнозу метеорологов, температура в этом регионе почти все праздники будет держаться на отметке минус 6-8, возможно небольшое усиление ветра, а после по всей области установятся рождественские морозы до минус 12-15. Больших осадков не ожидается, так что можно смело планировать активный отдых: катание на коньках и прогулки по зимним паркам оставят неизгладимое впечатление.

Прогноз погоды на Новый год на морских курортах России

Тем, кто плохо переносит холод можно смело планировать новогодние каникулы на морских курортах России. Например, в Крыму ожидается тёплая погода. Обильных осадков пока не обещают. Но местами возможен снег с дождём и почти плюс 10 вплоть до начала января, что немного обескуражит.

Ещё более сильно удивили специалисты прогнозом погоды на Новый год Краснодарский край. И если в декабре климатическая обстановка на Кубани хоть как-то напомнит о присутствии зимы в регионе, то конец месяца будет совсем удивительным: пройдут обильные дожди и на улицах в дневное время ожидается плюс 8-11. Заморозков не будет даже в ночное время суток и, конечно, это мало напоминает новогодние каникулы. Но опять же: унывать не стоит, особенно не следует падать духом тем, кто и так не сильно скучал по зимним морозам.

Погода на Новый год в Санкт-Петербурге. Предварительный прогноз синоптиков

Северная столица последние годы удивляет всех совсем не северной погодой: петербуржцы уже даже стали привыкать отмечать зимние праздники за стеной тумана, дождей и мокрого снега.

Поэтому прогноз на предстоящий Новый год обескуражит: по предварительным данным город на Неве в конце декабря – начале января ожидают кусачие морозы. При этом мягкое начало первого месяца календарно зимы плавно перейдёт под влияние арктического атмосферного фронта с минус 20-25 в ночное время и до минус 15-18 – днём.

Но все, кто ждёт настоящую русскую зиму могут порадоваться столь оптимистичному прогнозу. Поэтому путешествия в культурную столицу на новогодние каникулы обещают быть очень увлекательными.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

Первые зимние колокольчики прозвенят в Москве уже в ноябре. А декабрь, как предполагают метеорологи, может оказаться непривычно снежным. Обескураживающим будет и то, что на улицах Москвы в первые два месяца зимы 2020/2021 станет держаться стабильно минусовая температура, которая позволит сполна насладиться в том числе и новогодними праздниками.

В частности, снежные насыпи позволят москвичам и гостям столицы лепить снеговиков, кататься на санках и в целом проводить время с удовольствием. В конце концов, все порядком устали от аномально тёплых зим. Поэтому вполне умеренные минус 14 с небольшим снегом покажутся всем настоящей сказкой.

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