Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Глава российского государства Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили события в нагорном Карабахе, ситуацию с коронавирусом, двусторонние отношения, а также подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзного государства.

«Лидеры двух страны отметили, что правительствами, министерствами и ведомствами РФ и Белоруссии предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи», – цитирует пресс-службу Кремля агентство РИА Новости.

Были также рассмотрены различные аспекты послевыборной ситуации, которая сложилась в Белоруссии с учётом продолжающихся попыток вмешательства в дела Республики иностранных государств. Кроме того, Путин и Лукашенко уделили особое внимание военному конфликту в Нагорном Карабахе и ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.