Российские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Микроавтобус с представителями российских и армянских СМИ, а также волонтером из США попал под артиллерийский обстрел в карабахском Мартакерте.

Известно, что в момент случившегося в салоне автобуса находились журналист «Первого канала» (телепрограмма «Время покажет»), корреспондент РИА Новости и четыре журналиста и оператора армянских телеканалов.

По словам корреспондента РИА Новости, ранее журналисты посетили город Мартакерт. После фиксации разрушений и интервью с военными, они стали возвращаться в Степанакерт.На выезде из Мартакерта, когда микроавтобус с представителями СМИ проезжал мимо позиций военных, неожиданно начался артобстрел. При этом отмечается, что рядом с автобусом раздался мощный взрыв, выбитым оказалось боковое стекло.

«Мы все вынуждены были лечь на на пол салона. Автобус проехал ещё несколько десятков метров, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие», – пояснил журналист РИА Новости.

После того как артобстрел закончился было все вернулись в автобус и срочно уехали из города. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, 1 октября сообщалось, что иностранные журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни. В результате случившегося два человека – корреспонденты французского издания Le Monde – получили ранения. Также под обстрел попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

По словам, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, всего для освещения событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе аккредитовались около 200 зарубежных журналистов, которые представляют более 50 иностранных СМИ.