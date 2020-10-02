В России суточный прирост больных COVID-19 превысил отметку в 9 тыс.

В России за последние 24 часа выявлено 9 412 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 1 194 643 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост достиг 2704 человек.

Число безвозвратных потерь за сутки в стране достигло 186 человек, общее число жертв за весь период составило 21 077. Выздоровело за весь период 970 296 россиян, 6 054 пациентов выписаны за последние сутки

На втором месте среди регионов с наибольшим распространением коронавирусной инфекцией расположился Санкт-Петербург (+302), на третьем месте Московская область (+244). В пятерке - Ростовская область (+209), Нижегородская область (+191). В десятке Воронежская область (+173), Кемеровская область (+167), Свердловская область (+164) и ХМАО - 153. В остальных регионах менее 150.