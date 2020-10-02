Русский Amazon едет в Америку

Российский онлайн-сервис Ozon все же собрался проводить IPO. Первичное размещение бумаг компании по плану пройдет в конце этого года либо в начале следующего в США. Это будет первое размещение отечественной компании на американском рынке с мая прошлого года. По данным WSJ, ритейлер предварительно оценен в 3–5 млрд долларов.

О том, что Ozon планирует выход на IPO, еще в прошлом году в ноябре сообщил владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков («Системе» принадлежит 42,99% Ozon, около 40% держит Baring Vostok). Новость о планах размещения привела к скачку котировок «Системы» сразу на 9%.

«Мы считаем предстоящее IPO позитивной новостью для “Системы”. Согласно прогнозируемой оценке IPO, доля “Системы” составляет 1,3–2,1 миллиарда долларов. IPO повысит монетизацию компании и поможет привлечь средства с рынков», — отмечают аналитики ИГ «Атон».

В США сейчас настоящий бум IPO, большей частью ИТ-компаний, и на этом фоне «русский Amazon» может рассчитывать на хорошую цену.