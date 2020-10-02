Вход/Регистрация Подписка

ЕС наказал Минск, а Анкару в очередной раз строго предупредил

Москва, 02.10.2020
#Из жизни Евросоюза
#Политика
  • ЕС наказал Минск, а Анкару в очередной раз строго предупредил

EPA

Европейские лидеры, как и предполагали эксперты, решили наказать руководство Белоруссии, но президента Лукашенко трогать не стали. Как объяснил Эмманюель Макрон журналистам после окончания первого дня работы саммита ЕС, продлившегося до часа ночи пятницы, сделано это для того, чтобы он мог пойти на диалог с оппозицией. Попросту говоря, Александра Лукашенко решили лишний раз не злить, а вместо него, по словам президента Евросоюза Шарля Мишеля, накажут около четырех десятков высокопоставленных белорусских чиновников, виновных в подтасовке результатов выборов и в жестком подавлении протестов.

«Мы сегодня решили ввести санкции,- заявил Шарль Мишель.- Очень важно выполнить то, что мы решили сделать несколько недель назад, и показать, что нам можно верить».

Непризнанный Западом белорусский президент будет включен в санкционный список, если не сядет за стол переговоров с оппозицией.

Достичь консенсуса Евросоюзу удалось после того, как европейские лидеры все же уговорили президента Кипра Никоса Анастадиадиса отказаться от вето на санкции против Белоруссии без введения санкций против Турции, которая проводит геологоразведочные работы в территориальных водах острова и спровоцировала конфликт в восточной части Средиземноморья. Киприоты блокировали принятие санкций против Минска полтора месяца.

Кипрский лидер был вынужден довольствоваться довольно резким заявлением ЕС, в котором выражается поддержка Кипра и Греции в конфликте с Анкарой и содержится предупреждение, что турки «сами напросятся» на санкции, если продолжат бурить морское дно в чужих водах.

Напомним, ранее санкции против белорусских чиновников ввели Великобритания и Канада. Причем, Лондон на этой неделе заморозил счета Лукашенко в британских банках и запретил ему въезд на территорию Соединенного Королевства.

В очень острых спорах проходило и обсуждение турецкой проблемы. Анкара в этом году ведет себя особенно агрессивно сразу на нескольких фронтах. Если говорить в хронологическом порядке, то она уже давно мешает решению конфликтов в Сирии и Ливии. Затем возник конфликт в восточной части Средиземного моря, а на этой неделе к этим кризисам добавился еще и кризис в Нагорном Карабахе, где Анкара играет одну из ведущих ролей. Причем роль не миротворца, а напротив, поджигателя войны.

В заявлении саммита ЕС говорится, что если Турция продолжит положительно вести себя на переговорах с Грецией и Кипром, то объединенная Европа «запустит положительную политическую повестку ЕС-Турция» и начнет переговоры по торговле и таможне. Кроме этого, упомянута перспектива получения Анкарой дополнительных средств за то, что она содержит на своей территории миллионы сирийских беженцев.

Если же переговоры между Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой, провалятся, то ЕС пригрозил использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для «защиты своих интересов и интересов входящих в него государств».

«Турция сейчас должна доказать, что она хочет идти вместе с нами по конструктивной дороге,- подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.- Это наше сегодняшнее вечернее предложение».

Как и раньше, наиболее бескомпромиссно по отношению к Турции настроен президент Франции Макрон. Он повторил, что солидарность с Грецией и Кипром не обсуждается. Что же касается Берлина, то Германия, как и раньше, придерживается по отношению к Турции в целом примиренческой позиции, предпочитая не загонять президента Эрдогана в угол. Такое отношение к Турции легко объяснимо – у Ангелы Меркель связаны руки семью миллионами этнических турок, живущих в ФРГ.

ЕС также осудил эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и потребовал немедленного прекращения боевых действий. Противники должны немедленно сесть за стол переговоров, говорится в отдельном заявлении по Нагорному Карабаху, и решить конфликт мирным путем.

Европейские лидеры осудили якобы имеющее место попытку отравления Алексея Навального и призвали Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Россия оказалась перед перспективой войны с Турцией
    День 27 сентября 2020 войдет в историю как дата начала новой Карабахской войны. Произошло то, что, увы, должно было произойти: Азербайджан решил взять реванш за поражение 26-летней давности. Для России это известие не сулит ничего хорошего. Москве было бы выгодно сохранение существовавшего статус-кво, но этого уже, очевидно, не будет
  2. Сбербанк меняет вывеску, директоров и платит рекордные дивиденды
    В пятницу прошло годовое собрания акционеров Сбербанка, накануне которого было объявлено об умопомрачительных изменениях в его судьбе.
  3. Первый атомный
    Двадцатого августа 1945 года, 75 лет назад, произошло событие столь секретное, что при ином ходе истории мы могли бы не знать о нем и сегодня
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама