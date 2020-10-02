ЕС наказал Минск, а Анкару в очередной раз строго предупредил

Европейские лидеры, как и предполагали эксперты, решили наказать руководство Белоруссии, но президента Лукашенко трогать не стали. Как объяснил Эмманюель Макрон журналистам после окончания первого дня работы саммита ЕС, продлившегося до часа ночи пятницы, сделано это для того, чтобы он мог пойти на диалог с оппозицией. Попросту говоря, Александра Лукашенко решили лишний раз не злить, а вместо него, по словам президента Евросоюза Шарля Мишеля, накажут около четырех десятков высокопоставленных белорусских чиновников, виновных в подтасовке результатов выборов и в жестком подавлении протестов.

«Мы сегодня решили ввести санкции,- заявил Шарль Мишель.- Очень важно выполнить то, что мы решили сделать несколько недель назад, и показать, что нам можно верить».

Непризнанный Западом белорусский президент будет включен в санкционный список, если не сядет за стол переговоров с оппозицией.

Достичь консенсуса Евросоюзу удалось после того, как европейские лидеры все же уговорили президента Кипра Никоса Анастадиадиса отказаться от вето на санкции против Белоруссии без введения санкций против Турции, которая проводит геологоразведочные работы в территориальных водах острова и спровоцировала конфликт в восточной части Средиземноморья. Киприоты блокировали принятие санкций против Минска полтора месяца.

Кипрский лидер был вынужден довольствоваться довольно резким заявлением ЕС, в котором выражается поддержка Кипра и Греции в конфликте с Анкарой и содержится предупреждение, что турки «сами напросятся» на санкции, если продолжат бурить морское дно в чужих водах.

Напомним, ранее санкции против белорусских чиновников ввели Великобритания и Канада. Причем, Лондон на этой неделе заморозил счета Лукашенко в британских банках и запретил ему въезд на территорию Соединенного Королевства.

В очень острых спорах проходило и обсуждение турецкой проблемы. Анкара в этом году ведет себя особенно агрессивно сразу на нескольких фронтах. Если говорить в хронологическом порядке, то она уже давно мешает решению конфликтов в Сирии и Ливии. Затем возник конфликт в восточной части Средиземного моря, а на этой неделе к этим кризисам добавился еще и кризис в Нагорном Карабахе, где Анкара играет одну из ведущих ролей. Причем роль не миротворца, а напротив, поджигателя войны.

В заявлении саммита ЕС говорится, что если Турция продолжит положительно вести себя на переговорах с Грецией и Кипром, то объединенная Европа «запустит положительную политическую повестку ЕС-Турция» и начнет переговоры по торговле и таможне. Кроме этого, упомянута перспектива получения Анкарой дополнительных средств за то, что она содержит на своей территории миллионы сирийских беженцев.

Если же переговоры между Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой, провалятся, то ЕС пригрозил использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для «защиты своих интересов и интересов входящих в него государств».

«Турция сейчас должна доказать, что она хочет идти вместе с нами по конструктивной дороге,- подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.- Это наше сегодняшнее вечернее предложение».

Как и раньше, наиболее бескомпромиссно по отношению к Турции настроен президент Франции Макрон. Он повторил, что солидарность с Грецией и Кипром не обсуждается. Что же касается Берлина, то Германия, как и раньше, придерживается по отношению к Турции в целом примиренческой позиции, предпочитая не загонять президента Эрдогана в угол. Такое отношение к Турции легко объяснимо – у Ангелы Меркель связаны руки семью миллионами этнических турок, живущих в ФРГ.

ЕС также осудил эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и потребовал немедленного прекращения боевых действий. Противники должны немедленно сесть за стол переговоров, говорится в отдельном заявлении по Нагорному Карабаху, и решить конфликт мирным путем.

Европейские лидеры осудили якобы имеющее место попытку отравления Алексея Навального и призвали Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).