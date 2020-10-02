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Школы Москвы могут вновь перевести на «удалёнку»

Москва, 02.10.2020

Уже 19 октября все московские школы могут вернуться к дистанционному обучению. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в городской администрации, в настоящее время власти российской столицы рассматривают возможность возвращения московских школьников к удалённой системе обучения.

Собеседник агентства пояснил, что это связано с резкими ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, а также ростом доли школьников среди новых заболевших COVID-19. При этом источник «Интерфакс» утверждает, что в мэрии полагают, что ситуация с коронавирусом, которая в середине октября сложится в Москве, вряд ли позволит продолжить учебный год в обычном режиме.

«Скорее всего, столичные школы после 19 октября ждёт весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на 2-3 недели», – резюмировал он.

Напомним, с 5 по 18 октября, согласно указу Сергея Собянина все школы Москвы закрываются на двухнедельные каникулы.

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 9 412 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 2 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 194 643. Выздоровели – 970 296 (+6 054). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 21 077 человек (+186).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2 704 новых инфицированных – это максимум более чем за четыре последних месяца. Больше случаев заражения (2 830) было зафиксировано в российской столице 26 мая. Сутками ранее сообщалось о 2 424 заболевших в городе. Далее следуют Санкт-Петербург (+302), Подмосковье (+244), Ростовская область (+209) и Нижегородская область (+191).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября - в 8 тыс., а 2 октября – в 9 тыс.

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